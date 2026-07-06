Esposa de Diogo Jota, de Portugal, lo recordó tras un año de su muerte: “Todavía me cuesta”

El 3 de julio de 2025, el futbolista Diogo Jota murió a los 28 años en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Zamora, España. El delantero del Liverpool y habitual integrante de la selección de Portugal viajaba junto a su hermano André Silva cuando el vehículo en el que se desplazaban se salió de la vía y se incendió, un hecho que conmocionó al mundo del fútbol.

Ahora, al cumplirse un año de aquella tragedia, Rute Cardoso, esposa de Diogo y madre de sus tres hijos, rompió el silencio con una emotiva publicación. En ella mostró uno de los espacios más especiales que conserva en su hogar, dedicado a mantener vivo el recuerdo del fallecido jugador.

Así recordó la viuda de Diogo Jota al futbolista a un año de su partida

Sentada en el rincón de la casa que Diogo había acondicionado para otra de sus grandes pasiones, los eSports (competiciones profesionales de videojuegos), Rute Cardoso abrió por primera vez una ventana a la intimidad de su vida en familia tras la tragedia que les cambió el destino. Desde allí explicó que volver a ese espacio no solo le trae buenos recuerdos, sino que también le recuerda la dificultad de hablar de él un año después de su fallecimiento.

“Me trae todos los recuerdos, y son muy buenos recuerdos, pero al mismo tiempo son muy difíciles de traer a la memoria. Todavía me cuesta sacar las palabras. Aunque se trata de algo positivo, que son los eSports y su pasión, para mí todavía me cuesta tocar el tema”, confesó en un video compartido por la división de Fútbol Virtual de la Federación Portuguesa de Fútbol.

En la grabación también mostró la silla desde la que el delantero del Liverpool pasaba horas jugando y siguiendo competiciones virtuales. Contó que fue uno de los primeros elementos que instaló cuando creó ese espacio y recordó que cuidaba hasta el más mínimo detalle para que todo funcionara como quería.

“Esta silla donde estoy sentada fue una de las primeras cosas que tuvo cuando montó su rincón de eSports. La silla, el monitor y el cable de internet eran importantes. Siempre conocí a Diogo con esa pasión y ese amor. Si no hubiera sido futbolista, habría sido jugador de eSports. Esa era su pasión”, afirmó Rute Cardoso.

Esa afición, explicó, llegó a marcar la rutina familiar. Según recordó, Diogo Jota encontraba la manera de compaginar las exigencias del fútbol profesional con las competiciones virtuales, incluso durante los fines de semana más ocupados, cuando debía disputar decenas de partidas sin dejar de cumplir con entrenamientos y compromisos deportivos.

“Hubo un fin de semana en el que tenía que jugar 40 partidos. Era una locura, porque los encajaba entre los entrenamientos y los partidos de fútbol. De viernes a domingo no podíamos hacer nada hasta que terminaran los partidos. Ese era Diogo”, recordó entre sonrisas.

Al final de la publicación, la viuda de Diogo Jota expresó su deseo de que ese torneo de eSports siga celebrándose durante muchos años, convencida de que también será una forma de mantener vivo el legado de quien encontró en los videojuegos una pasión tan grande como la que demostró sobre el césped.

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