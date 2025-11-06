Esposa de J Balvin enfrentó a un hincha que insultó a su hijo durante la final del Mundial

Valentina Ferrer vivió un incómodo momento durante la final del Mundial 2026. La modelo argentina, esposa del cantante colombiano J Balvin, reveló que un aficionado insultó a su hijo Rio mientras ambos presenciaban el partido entre Argentina y España, disputado el pasado 19 de julio. El episodio ocurrió en medio del encuentro y, según contó, provocó una fuerte reacción de su parte.

La también empresaria compartió lo sucedido a través de sus redes sociales, donde explicó que decidió contar la experiencia días después de lo ocurrido. En su relato aseguró que la situación la llevó al límite, especialmente porque las palabras del espectador estuvieron dirigidas hacia el niño, quien había expresado su deseo de que la selección argentina ganara el campeonato.

Valentina Ferrer y el tenso momento que vivió en la final del Mundial junto a Río, su hijo con J Balvin

De acuerdo con Ferrer, todo ocurrió cuando España marcó el gol que terminó definiendo la final. En ese momento, su hijo manifestó en inglés que quería que Argentina ganara el partido, una reacción que, según explicó la modelo, era completamente natural para un niño que apoyaba a su selección.

Sin embargo, aseguró que un hombre que se encontraba cerca de ellos se dio vuelta y respondió de manera agresiva. “En pleno partido de la final, cuando mete gol España, Rio se levanta y me dice: “I want Argentina to win” (“Quiero que gane Argentina”) ¡Normal! Pero allí un señor, un hombre de metro noventa, se da vuelta, le hace unos gestos y le dice: ‘F*ck you, loser’”, relató.

Valentina Ferrer confesó que perdió el control al ver la actitud del aficionado y que, por un momento, sintió el impulso de agredirlo físicamente. “Chicas, yo no les puedo explicar cómo me puse. O sea, si tenía el mate, se lo reventaba en la cabeza. Menos mal que me calmé”, expresó, al recordar el episodio.

La argentina explicó que inmediatamente comenzó a reclamarle al hombre y dejó claro que no permitiría ese tipo de comportamiento contra su hijo. “Yo lo empecé a re p*tear, obviamente. Cuando la gente se empieza a dar vuelta, yo empiezo a decirle: ‘With my son, no’. Osea, todo bien, boludo. Es un partido de fútbol y si quiere p*tearme a mí, me la banco. Pero a mi hijo no”, afirmó.

La modelo también contó que, en ese momento, J Balvin no estaba sentado junto a ellos porque se había movido a otra zona del estadio para protegerse del sol, por lo que tuvo que enfrentar la situación sola. Finalmente, indicó que otras personas intervinieron y el hombre fue retirado del lugar. Aunque aseguró que la tensión disminuyó, reconoció que la experiencia la hizo reflexionar sobre lo difícil que puede ser asistir a un estadio con un hijo pequeño y adelantó que, cuando regrese a Nueva York, dará más detalles de lo sucedido.

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