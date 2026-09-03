Esposa de Jonathan Meléndez de “Camilo Séptimo”: Ella era Ana Paula, ¿cuántos hijos tenían?

En la tarde de este miércoles 2 de septiembre, la industria musical mexicana se vistió de luto tras conocerse el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda ‘Camilo Séptimo’. El artista fue atacado junto a su esposa, su hija de tres años, su trabajadora doméstica de 21 años y su mascota. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en su casa ubicada en el fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”, reveló en un informe la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

¿Quién era Ana Paula Barragán?

El compositor mexicano estaba casado con Ana Paula Barragán, quien también fue asesinada. De acuerdo con su perfil de Instagram identificado como @anapaugb, la mujer de 35 años tenía más de 700 publicaciones y alrededor de 130 seguidores. Aunque no se conocen muchos detalles sobre ella, pues la información de su red social era limitada, pues tenía la cuenta privada, se sabe que estaba en su cuarto o quinto mes de embarazo.

Constantemente, el artista mexicano publicaba fotografías con Ana Paula, demostrando lo feliz y enamorados que estaban. Aunque ella se mantenía alejada del mundo del espectáculo, los fanáticos del fundador de ‘Camilo Séptimo’ estaban al tanto de lo que ocurría con su vida.

La mujer de 35 años, y quien tenía cuatro meses de embarazo, fue otra de las víctimas del ataque que conmocionó a México. Fotografía por: Instagram

Los registros de la pareja se remontan, al menos, a 2016. Además, hay una publicación que el músico compartió en 2019 donde aparecen juntos en un viaje a París, Francia. Estas imágenes demuestran que su relación se mantuvo a lo largo de varios años, aunque ambos hicieron un esfuerzo por mantener su vida familiar alejada del foco público que rodeaba la carrera de Meléndez. Después del trágico suceso, algunos medios mencionaron que Ana Paula había estudiado Ciencias de la Comunicación y contaba con experiencia en áreas como producción, publicidad y gestión de redes sociales. Sin embargo. La pareja era madre y padre de una niña de tres años, quien también perdió la vida en el ataque. En el momento de los hechos, Ana Paula estaba esperando a su segundo bebé.

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Hasta el momento se desconoce si, el niño de 6 años que también estaba en el lugar de los hechos y que fue reportado como el único sobreviviente, también era hijo de la pareja. La niña de 3 años, en cambio, recibió un disparo en la cabeza a corta distancia, según informaron las autoridades locales. Por su parte, la mujer que presuntamente les ayudaba con las laborales del hogar fue atacada por la espalda.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció la captura de dos hombres que son considerados sospechosos. Esta detención se logró gracias a un operativo coordinado entre las autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno federal, que logró localizarlos en menos de 12 horas. Según lo que compartió el funcionario, uno de los detenidos hacía parte del círculo cercano de Meléndez y, al pare