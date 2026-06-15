Esposa de Juan Felipe Cadavid: ella es la pareja del periodista deportivo de RCN

El periodista deportivo Juan Felipe Cadavid es una de las caras más conocidas de la prensa deportiva en Colombia. A lo largo de su carrera, ha trabajado en importantes medios de comunicación y se ha convertido en una voz familiar para los aficionados al fútbol, gracias a sus análisis, transmisiones y comentarios sobre la actualidad deportiva tanto nacional como internacional. Sin embargo, más allá de su faceta profesional, muchos de sus seguidores han sentido curiosidad por su vida personal, especialmente por la mujer que ha estado a su lado en gran parte de su camino.

Ella es Cristina Estupiñán, esposa de Juan Felipe Cadavid

Ella es Cristina Estupiñán Chiquillo, una destacada presentadora y periodista colombiana que ha forjado su propia carrera en los medios. Cristina ha estado involucrada en varios proyectos televisivos y digitales, consolidándose como una figura reconocida en el mundo del entretenimiento y el periodismo en el país.

Aunque muchos la conocen como la esposa de Juan Felipe, Cristina también tiene una extensa carrera en los medios. Ha trabajado como periodista y presentadora, participando en una variedad de formatos tanto en televisión como en plataformas digitales. Su trabajo en proyectos de entrevistas y contenido de entretenimiento realmente brilla, ya que ha logrado establecer una conexión genuina con una gran audiencia.

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Actualmente, Cristina dirige y presenta el programa Sinceramente Cris, que es publicado a través de Youtube. La comunicadora ha trabajado en RCN, Noticias Uno, El gordo y la flaca y en proyectos independientes, todos relacionados con el mundo del entretenimiento en Colombia y el mundo.

Juan Felipe y Cristina son una de las parejas más sólidas en el ámbito de la televisión y la radio en Colombia. En varias entrevistas y espacios públicos, han compartido que llevan más de 15 años de matrimonio y han formado una familia estable junto a sus dos hijos, Samuel y Miranda. A pesar de las demandas de sus carreras, especialmente por los constantes viajes que conlleva el periodismo deportivo, han logrado mantener una relación fuerte y estable. Cadavid ha mencionado en diversas ocasiones lo fundamental que es su familia para él.

Ambos han compartido abiertamente algunas de las dificultades que enfrentaron en su matrimonio y cómo lograron superarlas. En una entrevista, Cristina contó que pasaron por una crisis significativa, pero que el apoyo que se brindaron mutuamente y sus convicciones personales les ayudaron a fortalecer su relación.