Esposas y novias de los jugadores de la Selección Colombia: quiénes son y a qué se dedican

La Selección Colombia, que aseguró su lugar en los dieciseisavos de final, se prepara para un partido histórico este sábado 27 de junio contra Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami. Mientras James Rodríguez, Luis Díaz y el resto del equipo luchan en la cancha por cumplir el sueño mundialista, sus parejas también están muy presentes, apoyándolos en esta importante cita global.

Lejos del campo de juego, las esposas y parejas de varios futbolistas de la tricolor, han construido comunidades en redes sociales, impulsando sus proyectos personales y mostrando el apoyo a sus parejas en cada paso de sus carreras deportivas.

¿Quiénes son las esposas de los jugadores de la Selección Colombia?

Geraldine Ponce

Geraldine Ponce, más conocida como Gera Ponce, ha sido un pilar en la vida del delantero Luis Díaz desde mucho antes de que el guajiro se convirtiera en una estrella del Liverpool y de la Selección Colombia. Su historia de amor comenzó cuando Luis aún estaba en las divisiones menores del Barranquilla FC, y desde entonces, Gera ha estado a su lado. En junio de 2025, dieron el gran paso y se casaron, y ahora son padres de tres niñas. De hecho, semanas antes de comenzar el Mundial 2026, le dieron la bienvenida a su hija menor.

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Además de ser una madre dedicada, Gera ha explorado el mundo del modelaje y comparte en sus redes sociales momentos de su vida diaria, rutinas de bienestar y todo lo relacionado con la maternidad.

Johana Osorio

Juan Fernando Quintero ha estado en una relación muy sólida con Johana Osorio durante varios años. Aunque ambos prefieren mantener su vida personal alejada de los reflectores, se sabe que han estado juntos en diferentes momentos de la carrera del paisa, incluyendo su paso por equipos de Argentina, China y Colombia. Juanfer y su esposa, padres de una niña, María José, se conocieron en el 2008, cuando el deportista hacía parte de las divisiones juveniles en Envigado, pero su relación se hizo pública en el 2014.

Johana ha preferido llevar una vida lejos de los reflectores, de hecho, no hay mucha información acerca de su trabajo o estudios. Se sabe que en Medellín es muy conocida por la donación de mercados en la comuna 13 cada diciembre.

Ángela María Bolívar

El arquero Camilo Vargas comparte su vida con Ángela María Bolívar, una periodista colombiana y madre de sus dos hijos, Josué y Emilia. A pesar de la fama que ha alcanzado el guardameta, la pareja se caracteriza por llevar una vida bastante discreta. Ángela ha estado al lado de Camilo en cada una de sus etapas profesionales, especialmente en México, donde el bogotano se ha convertido en una de las estrellas del Atlas FC. Aunque no suele acaparar los titulares, siempre está presente en los momentos más significativos de su esposo.

Durante bastante tiempo, Ángela ejerció su carrera como comunicadora social y periodista, sin embargo, los cambios de país y la llegada de sus hijos hicieron que decidiera tomarse un respiro en esta parte de su vida.

Valeria Valencia

Con 22 años, el mediocampista Gustavo Puerta se ha posicionado como una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Fuera de las canchas, comparte este capítulo de su carrera con Valeria Valencia, su esposa. Además de estar al lado del futbolista en sus desafíos deportivos, Valeria ha estado trabajando en sus propios proyectos. Según las últimas publicaciones, la joven se ha adentrado en el mundo de la joyería y ha iniciado algunos negocios junto al jugador. Su constante presencia en la vida del mediocampista la han posicionado como una de las nuevas figuras en el entorno familiar de la Selección Colombia.

Madu Carvalho

Richard Ríos no solo está disfrutando de uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, sino que también se encuentra en una etapa muy especial en su vida personal, compartiendo momentos junto a la modelo e influenciadora brasileña Madu Carvalho, quien ha sabido crear una sólida comunidad de seguidores en las redes sociales gracias a sus publicaciones sobre moda, belleza, viajes y estilo de vida. Su contenido digital la ha llevado a colaborar con diversas marcas, convirtiéndose en una destacada creadora de contenido en su país.

Madu Carvalho confirmó que es la nueva novia de Richard Ríos. Fotografía por: Instagram

Daniela Gómez

El defensor central de la Selección Colombia, Jhon Lucumí, mantiene una sólida relación con Daniela Gómez, quien acompaña al futbolista desde sus inicios en el Deportivo Cali, en su trabajo en Bélgica con el Genk, hasta su consolidación en el fútbol italiano con el Bologna y su papel en la Selección Colombia. Es hermana de Tatiana Gómez, esposa del futbolista Frank Fabra, por lo que ambas familias mantienen una estrecha relación.

Luisa Duque

La vida amorosa de James Rodríguez ha vuelto a ser el centro de atención de los medios, especialmente después de sus recientes apariciones junto a la modelo e influencer colombiana Luisa Duque, quien es originaria de Pereira. La joven ha ido ganando popularidad en las redes sociales gracias a su trabajo en el mundo de la moda y el entretenimiento. Desde que comenzaron los rumores sobre su relación con el capitán de la Selección Colombia, ha habido un gran revuelo entre los seguidores del futbolista. A pesar de esto, ambos han decidido mantener su relación en un perfil bajo, eligiendo no compartir muchos detalles de su vida sentimental con el público.