Esposo de Maite Perroni de RBD enfrenta proceso judicial por presunto fraude

Andrés Tovar, esposo de la cantante y actriz Maite Perroni, está involucrado en una controversia legal que ha llamado la atención de los medios de entretenimiento en México y otros países de América Latina. El empresario y productor de televisión se enfrenta a un proceso judicial debido a una denuncia por un supuesto fraude que asciende a 150 millones de pesos mexicanos, lo que equivale a más de 8 millones de dólares.

¿Qué pasó con Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni?

El caso nació de una disputa con Imagen Televisión por los derechos de varios proyectos televisivos que Tovar asegura haber creado durante su trabajo en la empresa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que el productor había cometido actos ilegales, por lo cual un Juez de Control del Reclusorio Sur emitió una sentencia de vinculación a proceso por presunto fraude durante su participación en los programas Sale el Sol y Acércate a Rocío.

Tras conocerse la decisión del juez, el productor negó las acusaciones y afirmó que únicamente está defendiendo obras que considera suyas y por las que reclama una compensación económica. Tovar también aclaró que esta etapa del proceso no significa que haya sido declarado culpable, sino que las autoridades continuarán investigando mientras ambas partes presentan sus pruebas.

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Por su parte, la cadena de televisión tiene una visión diferente sobre la propiedad de estas producciones, lo que ha llevado a un proceso legal que actualmente está en fase de investigación. Como resultado, un juez ha decidido vincular a proceso al productor, lo que permite que las indagaciones sigan adelante y que ambas partes presenten las pruebas que respalden sus posiciones.

¿Quién es Andrés Tovar?

Andrés Tovar es un reconocido productor de televisión mexicano con una carrera importante en el mundo de los medios. A lo largo de los años, ha estado detrás de la creación y producción de una variedad de programas de entretenimiento, noticias y otros contenidos televisivos.

Su nombre ha ganado más notoriedad en los últimos años, especialmente por su relación con Maite Perroni. La pareja hizo oficial su romance en 2021 y se casó en octubre de 2022 en una ceremonia en México. En mayo de 2023, dieron la bienvenida a su primera hija, lo que ha convertido su relación en una de las más seguidas por los fans de la actriz y cantante.

Hasta ahora, Maite Perroni no se ha referido al proceso legal que enfrenta su esposo. La artista ha optado por mantener un perfil bajo en este asunto y se dedica a sus proyectos profesionales y a su familia. La actriz se hizo famosa a nivel internacional gracias a su papel en la telenovela Rebelde y, más tarde, como parte de RBD, el grupo que se convirtió en un verdadero fenómeno musical en toda Latinoamérica y más allá.