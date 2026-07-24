¿Cuánto mide La Parce, Plex, Fernanfloo, TheGrefg y más de La Velada del año 6?

Tras varios meses de expectativa, este 25 de julio llega la sexta edición de La velada del año 6. El evento que mezcla entretenimiento, música y deporte y que reúne en el ring a algunas de las personalidades más destacadas del mundo digital, se realizará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Esta vez, serán diez combates transmitidos gratuitamente a través de las redes sociales de Ibai.

Además de la emoción que generan los combates, hay muchos aficionados que siempre suelen interesarse por detalles más específicos como la altura y el peso de cada participante. La altura puede traer consigo algunas ventajas, como un mayor alcance en los golpes o una mejor capacidad para controlar la distancia. Sin embargo, en las ediciones pasadas de La Velada, se evidenció que la preparación física, la técnica y la estrategia suelen tener un impacto mucho más significativo que los centímetros de diferencia.

Pesaje Velada del año 6

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Gastón Edul es un periodista deportivo argentino, amigo de Cristiano Ronaldo. Por su parte, Edu Aguirre también se desempeña en lo mismo, pero es de origen español.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Edu Aguirre?

Pesa 71,3 kilos.

Mide 1,80 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Gastón Edul?

Pesa 73,8 kilos.

Mide 1,75 metros.

Peso pactado: 74 kg.

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Este será el primer enfrentamiento de la noche. Fabiana es una creadora de contenido española y supera los 1,6 millones de seguidores en TikTok. Por su parte, La Parce es una streamer e influencer colombiana.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Fabiana Sevillano?

Pesa 51,8 kilos.

Mide 1.65 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa La Parce?

Pesa 51,5 kilos.

Mide 1.55 metros.

Peso pactado: 52,5 kg

Clersss vs. Natalia MX.

Clersss es una reconocida influencer española especializada en contenido de humor y lifestyle. Fue pareja del streamer Juan Guarnizo. Natalia MX es una influenciadora mexicana que se ha destacado por su contenido de gameplays, charlas y retos virales.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Clersss?

Pesa 55,4 kilos.

Mide 1,63 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Natalia MX?

Pesa 55,4 kilos.

Mide 1,62 metros.

Peso pactado: 57 kg.

Lit Killah vs. Kidd Keo

Lit Killah se hizo famoso tras su participación en El Quinto Escalón, la histórica competencia argentina de freestyle. Por su parte, Kidd Keo es un reconocido cantante y compositor español, pionero del trap en España.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Lit Killah?

Pesa 71,4 kilos.

Mide 1,74 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Kidd Keo?

Pesa 65,7 kilos.

Mide 1,78 metros.

Peso pactado: 67 kg y 72 kg.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Alondrissa es una streamer y creadora de contenido puertorriqueña de 24 años. Tiene más 14 millones de seguidores en todas sus plataformas. Angie es una influencer argentina. Su trayectoria comenzó en el 2017 cuando abrió su canal de YouTube.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Alondrissa?

Pesa 49,8 kilos.

Mide 1,60 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Angie Velasco?

Pesa 49,3 kilos.

Mide 1,56 metros.

Peso pactado: 50 kg.

ViruZz vs. Gero Arias

ViruZz es un creador de contenido español de 33 años. Abrió su canal de YouTube en el 2012. Actualmente vive en Andorra y antes de ser famoso era jugador de balonmano profesional y militaba en las filas del BM Huesca. Gero Arias, por su parte, tiene 22 años, es creador de contenido y se dio a conocer por sus retos físicos y de resistencia.

¿Cuánto mide y cuánto pesa ViruZz?

Pesa 76,9 kilos.

Mide 1,82 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Gero Arias?

Pesa 77,3 kilos.

Mide 1,72 metros.

Peso pactado: 78 kg.

RoRo vs. Samy Rivers

Samy Rivers es una de las influencers más populares de habla hispana. RoRo una influencer originaria de España que alcanzó la fama en TikTok gracias a sus elaboradas recetas de cocina dedicadas a su novio, Pablo.

¿Cuánto mide y cuánto pesa RoRo?

Pesa 50,6 kilos.

Mide 1,49 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Samy Rivers?

Pesa 50,6 kilos.

Mide 1,58 metros.

Peso pactado: 48 kg y 52 kg.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Marta Díaz es una influencer, modelo, empresaria y creadora de contenido de España. Se hizo famosa en YouTube. Luego incursionó en Instagram y TikTok, donde comparte su contenido sobre moda, estilo de vida, viajes y entretenimiento. Por otro lado, Tatiana Kaer es otra influencer y tiktoker española que ha alcanzado una gran popularidad gracias a sus divertidos vídeos de humor, tendencias y estilo de vida.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Marta Díaz?

Pesa 56,4 kilos.

Mide 1,69 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Tatiana Kaer?

Pesa 56,4 kilos.

Mide 1,65 metros.

Peso pactado: 57 kg.

Plex vs. Fernanfloo

Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso, es un youtuber y creador de contenido español conocido por sus viajes extremos, retos y documentales de aventura. Fernanfloo, o Luis Fernando Flores, un creador de contenido salvadoreño famoso por sus divertidos videos de videojuegos, humor y entretenimiento.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Plex?

Pesa 81,5 kilos.

Mide 1,97 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Fernanfloo?

Pesa 73,4 kilos.

Mide 1,86 metros.

Peso pactado: 82 kg y 76 kg.

TheGrefg vs. Illojuan

TheGrefg, cuyo nombre real es David Cánovas Martínez, es un streamer, youtuber y empresario español. Transmite videojuegos, especialmente Fortnite, así como a iniciativas como la Kings League y los premios ESLAND. Por otro lado, IlloJuan, conocido como Juan Alberto García, es otro streamer y creador de contenido español, quien se destacad por las transmisiones de videojuegos, charlas y reacciones lo han convertido en una de las figuras más queridas de Twitch en España.

¿Cuánto mide y cuánto pesa TheGrefg?

Pesa 76,7 kilos.

Mide 1,79 metros.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Illojuan?

Pesa 76,7 kilos.

Mide 1,81 metros.

Peso pactado: 77 kg.