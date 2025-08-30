Esto es lo que cobra Beéle por cantar en una fiesta privada

En apenas seis años de carrera, el colombiano Beéle (Brandon de Jesús López Orozco) pasó de lanzar canciones desde Barranquilla a convertirse en una de las voces más escuchadas del pop urbano latino. A sus 22 años, no solo llena escenarios en festivales internacionales, sino que también es capaz de encender la pista de baile en celebraciones privadas donde su caché alcanza cifras millonarias.

¿Cuánto cobra Beéle?

El episodio más sonado ocurrió en Lima, durante la fastuosa quinceañera de Rafaela Acuña, hija de Richard Acuña y nieta del político César Acuña. Allí, según reveló la presentadora peruana Magaly Medina, el barranquillero habría recibido 250 mil dólares por cantar en la exclusiva fiesta. “Un cuarto de millón de dólares para que venga a cantar… si 250 mil dólares te habría costado solo el cantante”, comentó Medina en televisión, subrayando el despliegue económico del evento.

La celebración fue catalogada como una de las más lujosas del año en el Perú y se estima que, en total, pudo haber costado medio millón de dólares. El dato cobra aún más relevancia cuando se compara con otros artistas de la misma escena: en eventos similares, figuras como Lunay habrían cobrado alrededor de 60 mil dólares, lo que posiciona a Beéle en una escala mucho más alta en el mercado de contrataciones privadas.

Del barrio a los grandes escenarios

Beéle nació en Barranquilla en 2002, aunque pasó parte de su infancia en Venezuela. Su nombre comenzó a sonar en 2019 con el sencillo “Loco”, que pronto se viralizó en plataformas digitales. El tema ganó aún más notoriedad tras un remix con Natti Natasha, Farruko y Manuel Turizo, alcanzando el puesto 18 en la lista Latin Digital Song Sales de Billboard.

Desde entonces, su ascenso ha sido constante. Este año fue invitado al Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, donde compartió tarima con grandes del folclor y la música urbana. Las entradas para ese concierto oscilaron entre 149 mil y 280 mil pesos colombianos, con palcos de hasta 16 millones de pesos, una muestra del interés que despierta su presencia.

En mayo también llevó su música a Ecuador, con presentaciones en Quito y Guayaquil. Los boletos para esas fechas costaron entre 50 y 170 dólares, mientras que los palcos VIP llegaban a 1.500 dólares para diez personas. Más recientemente, Beéle fue confirmado como parte del Morriña Festival en A Coruña, España, en reemplazo de Residente.

Luces y sombras en su camino

El ascenso del cantante no ha estado exento de críticas. En junio, tras un show en Montería, varios asistentes manifestaron su descontento en redes sociales. Señalaron problemas de afinación, falta de energía e incluso uso de playback. “Lo que vivimos en Montería fue catastrófico”, escribió una espectadora en X. El episodio abrió debate sobre el nivel de exigencia que debe asumir un artista en pleno auge, especialmente cuando su nombre ya se codea con figuras internacionales.

Aun así, Beéle continúa siendo una de las voces más buscadas de la nueva ola urbana. Su estilo —que fusiona pop, reguetón y ritmos tropicales— lo ha hecho destacar en un género cada vez más competitivo.

El caso de la quinceañera en Perú muestra cómo la música urbana no solo se mide en reproducciones digitales o posiciones en listas internacionales, sino también en el valor que los artistas pueden generar en el mercado privado. Que un cantante de 22 años cobre lo mismo que estrellas consolidadas para cantar en una sola noche evidencia el lugar privilegiado que Beéle ocupa hoy en la industria.

Sin embargo, como aclaran expertos del sector, los honorarios de un artista dependen de múltiples factores: la magnitud del evento, la logística requerida, la ubicación, la duración del show e incluso la época del año. Lo cierto es que, al menos en este momento, el nombre de Beéle se ha convertido en sinónimo de exclusividad y prestigio.