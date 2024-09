Estos son los delitos sexuales de P. Diddy. Las acusaciones son perturbadores

Hasta hace algunos meses el nombre de Sean ‘Diddy’ Combs o P. Diddy era el de un rapero multimillonario y productor musical, que en la década pasada se hizo llamar Puff Daddy. Aunque su extravagante vida siempre ha causado curiosidad, así como los romances con mujeres llamativas, como el que sostuvo en los 90 con Jennifer López, realmente no había ido más allá de los escándalos en los que suelen involucrarse algunas celebridades o problemas con la ley, que no remedie un buen abogado. Por ejemplo, Puff estuvo relacionado en un tiroteo y Jennifer fue llamada a declarar. Eso ocurrió en 1999 en Los Ángeles.

Los titulares comenzaron el 9 de septiembre del 2023, cuando el magnate de la música tuvo que desembolsar 100 millones de dólares, luego de una sentencia dictada en su ausencia, por una supuesta agresión sexual cometida contra Derrick Lee Cardello-Smith. Este último aseguró que él y el artista se conocieron cuando trabajaba en un restaurante de Detroit en 1997. Una noche, bebieron y fumaron marihuana, mantuvieron sexo con mujeres, pero también sintió a Combs tocándolo. La demanda fue por drogarlo y agredirlo sexualmente. Pese al pago millonario a la víctima lo peor, estaba por venir.

La ex novia que inició todo, pero luego se silenció

Su ex novia, la cantante Casandra Ventura, conocida como Cassie, lo demandó el 16 de noviembre de 2023, quien alegó años de abusos, que comenzaron en el 2005, cuando ella apenas tenía 19 años y él la fichó como talento para su disquera. Por aquel tiempo P. Diddy, Sean Diddy o Puff Daddy, nombres que ha usado a lo largo de su carrera, tenía 37 años

La también bailarina reveló un patrón de abuso constante, exposición a las drogas y trata de personas. Ella quiso romper con esta relación en el 2018, pero él la obligó a estar en su casa de Los Ángeles y la violó. Habrían sido diez años de horror. El artista decidió llegar a un acuerdo indemnizando a su ex, no obstante, ya había comenzado una silenciosa investigación que tuvo sus primeras acciones fuertes en marzo de este año.

Allanamientos sorpresivos y reveladores en marzo del 2024

Fue entonces cuando las autoridades allanaron sus mansiones en La Florida y en Los Ángeles, el cantante comenzó a tomar otra connotación, pues empezó a hablarse del descubrimiento de lo que podría ser el Epstein de la música.

Durante los registros de las casas, las autoridades confiscaron drogas de todo tipo, videos de las actuaciones y más de mil botellas de aceite y lubricante para bebés, según los fiscales. Dijeron que los agentes también hallaron armas de fuego y municiones, algunas de las primeras con números de serie borrados. EL abogado defensor dijo esta semana que las botellas de aceite, que al parecer, se usaban en las orgías y violaciones, en realidad, él las compraba porque es millonario y le gusta comprar mucho de todo. También restó importancia a las fiestas sexuales y mencionó que se trataba de tríos como han existido siempre.

El 17 de mayo, volvió a escena Cassie, pues se filtraron imágenes, grabadas en marzo del 2016, en un hotel de Los Ángeles donde se ve al artista golpeándola y arrastrándola por el pelo en un pasillo, el ascensor, hasta hacerla regresar a la habitación. Él pidió perdón.

La investigación, luego de los allanamientos, avanzó, a medida que el rapero, a través de su abogado, alegaba inocencia. Finalmente, este 23 de septiembre las autoridades lo arrestaron por cargos como extorsión, tráfico sexual y prostitución.

Así eran las fiestas sexuales de P. Diddy

Según los documentos a los que han tenido acceso medios como TMZ, a Diddy se le acusa de inducir a víctimas femeninas y trabajadores sexuales masculinos a realizar espectáculos sexuales drogados, durante horas, e incluso días. Este tipo de shows son llamados “Freak Offs”. Como si esto no fuera suficiente se cree que este material era vendido como pornografía y circulaba en el mundo digital. Las grabaciones también se hicieron para extorsionar a las víctimas y exigirles silencio.

Adicionalmente, existen varias denuncias de mujeres sobre eventos que datan desde 2008. Las víctimas hoy aseguran no haber dicho nada por temor a represalias, dado el poder de este magnate musical.

Sean John Combs, ese es su nombre de pila, nació en Harlem el 4 de noviembre de 1969, y por décadas ha logrado atraer nuevos talentos en edades tempranas, ya que tenía imagen al ser un exitoso rapero, compositor, productor discográfico, actor y empresario. Ha ganado cuatro veces el Premio Grammy.

P. Diddy y su relación con Justin Bieber, desde los 15 años

Con el escándalo que ha surgido por las investigaciones, ha sido inevitable mencionar el nombre de Justin Bieber, quien ahora tiene 30 años y se convirtió a los 15 años en una estrella fichada por Combs. Bieber fue descubierto en YouTube, pero sin duda el gran apoyo en la industria lo recibió del hoy señalado.

Diddy tomó a Justin bajo su tutoría y lo introdujo en la escena musical, como también le permitió comenzar a vivir de lujos y excentricidades. Se sabe que habría estado en varias de las fiestas del rapero. Con las recientes noticias han revivido videos donde se ven juntos. Hay uno de 2009 donde pasan el fin de semana. “Estoy pasando 48 horas con Diddy. Qué estamos haciendo, realmente no podemos revelarlo.…”, esa frase hoy es cuestionada.

En otro video, Diddy le pregunta a un Justin, no muy agradado, por qué ya no se veían tan frecuentemente. “No me llamás tanto como antes”, dice Diddy y el canadiense responde nerviosamente algo que no se entiende.

De momento, Justin no ha dicho nada sobre si fue víctima o no de abuso. El artista recién fue padre y está dedicado a su vida personal. Se le vio esta semana acudiendo a la iglesia cristiana junto a su esposa.

Otro nombre que ha resurgido es el de Jennifer López. Aunque los medios habían especulado sobre un video que el FBI le habría mostrado a Ben Affleck, su marido, después de los allanamientos en marzo pasado, donde se veía a su ahora exesposa, a finales de los 90 en el episodio del tiroteo de Los Ángeles, que contradecía lo que ella dijo en su declaración y que ese material habría detonado la separación de Ben y JLO, ahora el asunto ha ido más allá. Algunos medios han registrado que en realidad, Ben pudo ver material explícito de la cantante cuando era muy cercana a Diddy y desde entonces, habría puesto distancia con ella.

¿Qué sigue en el caso P. Diddy? ¡Habría grave condena!

Volviendo al caso del rapero, las autoridades revelaron que hay testimonios de más de 50 víctimas, algunas que se identifican y otras que prefieren mantenerse en el anonimato por seguridad. Tan solo este 25 de septiembre, surgió una nueva. Se trata de Thalia Graves, quien lo demanda por abuso sexual y violación. Sería oficialmente la denuncia número 11. En medio del llanto y ante la prensa narró lo que vivió

Según documentos a los que tuvo acceso TMZ, ella denuncia tanto a Combs como a uno de sus guardaespaldas, Joseph Sherman, por haber abusado sexualmente de ella y también por violarla en el año 2001. La mujer dijo que en el 2001 conoció al artista y en su casa aceptó una copa de vino. Se sintió mareada y horas después apareció desnuda y maniatada en el estudio de Combs en Nueva York. El músico la golpeaba y la hizo vomitar y fue violada nuevamente por el rapero y su escolta. Thalia Graves pasó por una depresión durante cuatro años, llegando a pensar en el suicidio, y también tuvo problemas de ansiedad, que se agravaron en noviembre de 2023, cuando supo que el ataque fue grabado y que “seguían mostrando el vídeo de la violación durante años y lo vendieron como pornografía”.

Por ahora se sabe que el juicio comenzará el próximo 12 de noviembre y desde ya se vislumbra como muy mediático. Diddy podría ser condenado a 15 años, pero la gravedad de sus delitos también podría significarle una pena de prisión perpetúa. Él ha querido lograr libertad bajo fianza, de 50 millones de dólares, pero en vista de las acusaciones le ha sido negada.

De momento el rapero está en un protocolo antisuicidios y comparto espacio con presos de alto perfil en la prisión de Brooklyn.

