Eugenio Derbez y sus polémicas bromas sobre Inglaterra por ganarle a México

Desde que la Selección de México cayó frente a Inglaterra, los aficionados aztecas han expresado en redes sociales su pesar por no poder avanzar a los cuartos de final en la Copa Mundo 2026. Por supuesto, las celebridades de ese país también lo han lamentado.

El conocido comediante Eugenio Derbez no pasó por alto este hecho y en su reciente entrevista en el espacio ‘After Hours’ conducido por James Corden dejó ver su pesar, en tono de broma, refiriéndose puntualmente a sus sentimientos con la eliminación.

Aunque todo se trató de un segmento de humor, que él mismo reiteró en sus redes sociales manifestando que no odia a los ingleses y que se trató de un momento en el que se divirtió bastante, algunos cibernautas consideraron que se pasó.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre los ingleses?

Hay que mencionar que el espacio está destinado justamente a hablar de las reacciones o reflexiones, en tono desenfadado, después de los partidos del mundial y en esta oportunidad, el tema era justamente el encuentro de México e Inglaterra.

“Viva México, viva México”, comenzó diciendo Eugenio al entrar al estudio mientras vestía la camiseta verde de su Selección.

“Odio a los ingleses”, dijo cuando el anfitrión quiso hablarle. “James, alto, alto, no lo hagas. Ni siquiera me hables”. El conductor le siguió el juego y le dijo que eso sería difícil.

“Después de lo que Inglaterra le hizo ayer a México, no quiero hablar contigo. Honestamente los odio, chicos, a todos ustedes. Los odio, no quiero hablar con ningún inglés” dijo el mexicano, que luego mencionó una excepción.

“Odio a todos los ingleses excepto a Paul McCartney, soy su fan”. Cuando James le indagó por Elton John, Derbez prosiguió: “Odio a Elton John, Mick Jagger, odio a Mr. Bean, odio hasta Mary Poppins hoy, esto enojado hasta con Peppa Pig, sí, odio a Peppa Pig”.

En la charla mencionó que no soporta tampoco al rey de Inglaterra ni al príncipe William, como tampoco a su esposa Kate Middleton.

Y bromeó indicando que ahora está en modo Meghan Markle, quien con su esposo, el príncipe Harry se marchó a Estados Unidos, en el 2020, distanciándose de la monarquía británica.

Aunque es claro que se trató de una intervención con su particular humor, no todos lo percibieron así y les pareció demasiado agresivo el lenguaje verbal de Derbez.

En su Instagram, Derbez compartió un segmento de su participación en el programa y escribió: “Me lo pasé increíble anoche con James Corden. Y no, no odio a los ingleses... me hicieron sufrir por 90 minutos”.

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