Evaluna mostró su cuerpo luego de dar a luz: “Normalicemos los cuerpos de posparto

A través de sus redes sociales, Evaluna ha compartido con sus seguidores momentos especiales de su carrera profesional y de su vida personal, que incluye su relación con Camilo y su faceta como madre de Índigo y Amaranto.

La hija de Ricardo Montaner ha contado en varias oportunidades que siempre soñó con tener una familia. De hecho, una vez fue cuestionada en medio de una entrevista sobre el número de hijo que quería tener y dijo que siete, aunque no todos de manera natural, pues le gustaría adoptar tres. “A los 15 años tomé una decisión de guardarme hasta el matrimonio, la tomé yo y a mí me encantó eso, porque fue una decisión que tomé directamente con Dios”, dijo en el podcast Se regalan dudas.

Evaluna embarazada de Amaranto. Fotografía por: Instagram

Los embarazos de Evaluna han sido muy comentados en medios de comunicación y redes sociales. La joven tomó la decisión de, en ninguno de los dos, ir a un centro médico para que le hicieran ecografías, tampoco supo si se trataba de niños o niñas, solo hasta el día de los partos.

En el podcast Pensándolo bien, la artista reveló por qué quiso hacerlo así. “Yo tuve un embarazo bastante guiado por fe, no tuve eco, todo fue con la partera, que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo. Así fue las cuarenta semanas de embarazo, no lo vi nunca, no sabíamos si era niño o niña. Obviamente había como un miedito de decir: ‘¿Será que todo está bien?’”.

Así se ve Evaluna luego de dar a luz a Amaranto, su segunda hija

En los últimos días, la cantante hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 21 millones de seguidores, con una reflexión e invitando a sus seguidores a no criticar los cuerpos ajenos, ni mucho menos los de las mujeres que acaban de dar a luz.

“Varias personas me han preguntado que cómo me he puesto jeans ya con tan poco tiempo de postparto”, dijo mientras mostraba su abdomen. En la descripción del post, agregó: “orgullosa de todo lo que ha hecho mi cuerpo. Normalicemos los cuerpos de post parto. Y sí, el post parto puede durar todo lo que cada una quiera”.

Sus seguidores apoyaron su forma de pensar y le dejaron mensajes elogiándola, no solo por su cuerpo, sino también por su forma de ser y de pensar: “gracias por mostrarlo y no crear expectativas irreales”, “normalicemos no tener el abdomen plano”, “qué hermosa y qué genuina”, “así es como se hace”, “bellísima, a disfrutar el proceso”, “siempre guapa”.