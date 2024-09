Ex de Alfredo Redes respondió a críticas por tener pareja: “no me estoy ocultando”

Semanas después de su salida de La casa de los famosos, el influenciador, conocido como Alfredo Redes, sorprendió a sus seguidores al confirmar que se había separado de su esposa y madre de su hijo. Aunque en ese momento no reveló los motivos, muchos no podían creer la noticia.

“Para que ustedes sepan y para que no me vuelvan a preguntar más por eso, se los agradezco, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros absolutamente terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo. Entonces para que sepan, porque, carajo, esa pregunta sí que me la hacen”, dijo el influencer en ese momento.

Alfredo Redes y su expareja. Fotografía por: canal RCN

¿Qué dijo la ex de Alfredo Redes sobre su relación?

Desde ese momento, en redes sociales su ruptura ha sido uno de los temas más comentados por los internautas. En las últimas horas, se viralizó una historia que compartió Yulieth Almairo, expareja de Alfredo, quien respondió a quienes la critican por tener una nueva pareja sentimental: “¿Hasta cuándo? Alfredo tiene su pareja y yo la mía, ustedes están sufriendo solos. Nadie me lastima, yo soy una mujer completamente libre, dispuesta a amar. Ese es mi propósito en el mundo... ¿Qué les sorprende? Yo no me estoy ocultando, yo estoy viviendo mi romance libre y feliz, ¿por qué tendría que ocultarme? ¿Por juicios de gente que me vale m*nd*”.

Asimismo, reveló los aparentes motivos que los llevaron a terminar su relación. “3 años de relación, 3 años de infidelidades, traición, frialdad y soledad. Solo las personas que amo y me interesan, conocen la verdadera historia. Mientras tanto, no voy a alimentar el chisme de gente que no tiene influencia en mi vida... Única vez que hablaré de esto, y les digo, supérenlo”, escribió la joven.

Finalmente, Yulieth publicó capturas de pantalla de varios chats, en los que, aparentemente, le escribía a Alfredo preguntándole dónde estaba y reclamándole por qué llegaba a la casa a altas horas de la noche mientras ella se quedaba acostada con su bebé.

“Estos eran mis mensajes una y otra vez. Si no tienes cuidado, los rumores te harán odiar a personas inocentes y amar a los hipócritas... Fin, merezco felicidad y todo el amor del mundo”, escribió Yulieth. La joven ha recibido mensajes de apoyo de sus seguidores.