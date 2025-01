Ex de Jorge Rausch reveló que tiene citas “por terapia”: “Debo tomarme mi tiempo”

Nathalie Monsalve, quien protagonizó a finales de 2024 una comentada ruptura con el chef Jorge Rausch, volvió a hablar públicamente sobre su situación sentimental y compartió varias reflexiones al respecto, así como una inesperada confesión.

Por medio de un video que publicó en su cuenta de TikTok, la joven empresaria de entregó detalles del proceso interno que experimenta tras su ruptura con el jurado de MasterChef Celebrity. Además, se refirió al hombre al que conoció recientemente.

La confesión de Nathalie Monsalve, exnovia de Jorge Rausch

Mientras se preparaba para salir a una cita, la mujer de 29 años comentó que duró mucho tiempo involucrada en relaciones amorosas, por lo que volver a conocer nuevas personas le da “mucho miedo”.

“Lo estuve pensando y, en todos mis veintes, estuve soltera solo como por un año y cuatro meses. Me arrepiento de eso porque siento que no me conocí lo suficiente, pero es que para mí las relaciones siempre han sido un lugar seguro. Sin embargo, siento que la vida, Dios y el universo me quieren soltera por un buen rato, para que así pueda aprender de lo que verdaderamente quiero. Lo malo sobre mí es que yo no soy muy casual, por lo que, si alguien me gusta, yo ya quiero cuadrarme al otro día”, expresó inicialmente.

Teniendo en cuenta su deseo de permanecer alejada de las relaciones amorosas, Nathalie Monsalve advirtió que acepta salir a algunas citas románticas a modo de terapia.

“Honestamente, estoy saliendo en citas es como por exposure therapy (terapia de exposición). Siento que debo aprender a hablarle a los hombres otra vez. Díganme si hay otra persona que, por durar mucho tiempo en relaciones, también se le olvidó cómo tener citas. Tiendo a ser un poco socially akward (torpe socialmente) a veces. Toda la vida he sido una apasionada por el romance y el amor, por eso me cuesta mucho estar soltera, pero esta vez debo tomarme mi tiempo”, agregó la expareja de Jorge Rausch.

¿Con quién salió Nathalie Monsalve en su reciente cita?

De acuerdo con lo expuesto por la también figura de redes sociales, el hombre al que se dio la oportunidad de conocer lo vio por primera vez hace poco, en medio de una cena con varios amigos suyos.

“Llegué al lugar y, antes de encontrarme con mis amigos, llega un man y se me presenta, me pregunta por mi nombre y me dice que me veía muy bonita, y yo como que... ok, gracias, see you around (ya nos veremos). Es que yo no lo conocía y solo quería encontrar a mis amigos. Aparte que se me hizo raro que se me presentara de la nada (...) Cuando llega el novio de una amiga y me dice que alguien vino a conocerme, que le enviaron fotos mías y que el tipo quería conocerme. Yo no tenía ni idea y ahí entendí todo, pero yo soy muy penosa y quería morirme de l

a vergüenza porque era su date (cita) de la noche, pero no sabía nada”, comentó la ex de Jorge Rausch.

A pesar de su accidentado primer encuentro, Nathalie Monsalve y este hombre, del que no se conoce su identidad, decidieron tener una nueva cita para seguir conociéndose.