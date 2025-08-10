Ex participante de ‘La Voz Kids’ reveló que fue víctima de abuso. ‘Pasó varias veces’

Jaziel, joven cantante que se dio a conocer en la edición 2019 de La Voz Kids en Colombia, conmocionó a sus seguidores al revelar que fue víctima de abuso sexual mientras participaba en el concurso televisivo. En entrevista con La Red, la artista aseguró que los hechos ocurrieron fuera del programa, pero en el mismo periodo en que debía presentarse en las galas.

“Soy una víctima de abuso, fui abusada desde los 9 hasta los 15 años de edad por mi padrastro. Una persona que llegó al hogar haciéndose pasar por una persona maravillosa, escondiéndose detrás de la religión, haciéndonos creer que era una buena persona”, contó la cantante en la entrevista.

Su testimonio, perturbador y doloroso para los televidentes y los seguidores de Jaziel, reflejó la historia de una niña que trató de denunciar varias veces el infierno que vivió con su padrastro, que aun sigue libre, pero nadie le creyó. “En ese momento yo no sabía cómo decirle a mi mamá, ella estaba embarazada y podía perder el bebé por mi culpa. Cuando le dije, le costó mucho creerme, creo que en su cabeza no cabía que eso fuera posible”, contó.

La cantante relató que, en ese entonces, tuvo que ocultar su dolor para continuar con su participación, sin imaginar que años después la experiencia marcaría profundamente su vida personal y artística. “No fue fácil, pero ahora sé que contar mi historia puede ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo”, expresó.

En marzo de 2025, Jaziel decidió dar un paso más y reveló públicamente la identidad del presunto agresor, un hombre que, según ella, le había prometido dejarla en paz, pero nunca cumplió. “Ya no voy a proteger a quien me hizo daño ni a las personas que lo defienden”, afirmó en su denuncia, que hizo pública a través de sus redes.

“Él vive su vida como si nada hubiera pasado. No fue una vez, ni dos, ni tres veces, fueron años de abusos y violación. No me dejaba estar tranquila, llegaba del colegio y hacia conmigo lo que quería todos los días mientras la casa estaba sola; y si, SI HABLÉ pero nadie me quería escuchar, y cuando alguien me escuchó me hicieron mentir, más de una vez me hicieron mentir porque eso no podía salir de la familia, decían que Dios se iba a encargar, y así con los años él se escondía detrás de esos argumentos para seguir haciéndome daño; ahora me dicen que deje todo así, que lo olvide, que deje el rencor, que debo perdonar, pero No, no es rencor lo que siento, es miedo de que el haga lo mismo con alguien más mientras yo me mantengo en silencio”, escribió Jaziel en una publicación de Instagram.

“Yo no soy cómplice de este tipo de actos ni de las injusticias, me dicen que el está arrepentido y que no lo volvería a hacer; él a mi me lloraba rogándome que no le dijera a mi mamá arrodillado, decía que no lo iba a volver a hacer y siempre me manipulaba de la misma manera, seguro que así también les llora a todos los que lo defienden, creen que lo conocen pero solo ven lo que él les quiere mostrar porque detrás de todo eso se esconde la verdadera cara. A él lo protegen y a mi me juzgan por hablar”, agregó.

Me costó abrir los ojos y darme cuenta de cómo me tenían manipulada, supongo que también es difícil para ustedes abrir los ojos y darse cuenta de la verdad. Este video lo grabé hace un tiempo y no lo quería subir porque quería grabar otro en el que me viera más fuerte pero creo que no me puedo ver más fuerte de lo que soy ahora y cómo me veo en este video, sincera y con la verdad por delante en contra de los que amo que me quieren reprimir y callar. Sé qué hay más victimas, ya sea porque él se les insinuaba o de otras formas que no mencionaré aquí, Espero que este video corra por toda Barranquilla y que si existen más víctimas salgan a la luz, cuentan con mi apoyo, yo si les creo.

La joven, que asegura haber vivido abusos entre los 9 y los 15 años, ha convertido su música en una herramienta de sanación y en un medio para visibilizar este tipo de delitos.