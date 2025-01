Ex participante de Masterchef e influencer de 20 años tiene cáncer: “tengo miedo”

TikTok se ha convertido en el medio a través del cual los influencer dan a conocer las novedades acerca de sus vidas o sus actividades cotidianas. En el caso de la joven generadora de contenido española Natalia Jiménez, de apenas 20 años, sus videos siempre han estado relacionados con rutinas de belleza, recetas de cocina o consejos de adolescente.

La madrileña, que se hizo famosa por su participación en el conocido reality de cocina MasterChef, en su versión Junior de España, tiene cerca de dos millones de seguidores en TikTok y casi medio millón en Instagram, sorprendió a sus seguidores con un video en el que anunció que tiene cáncer.

En el material donde comienza serena y pausada menciona: “Me han diagnosticado un cáncer de sangre”, luego cuenta que la noticia es de esta misma semana. “Me enteré ayer y aún lo estoy asimilando”, expresó la joven que pronto se quebrantó frente a la cámara.

“Obviamente, siento que no me lo merezco, nadie se lo merece, pero tengo 20 años y ya me he pasado más de la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia”, indicó recordando que ya superó ese trastorno alimenticio del pasado y que en ese entonces también se sometió a tratamiento.

“Tengo muy claro que yo voy a poder. Voy a salir de esto. Os lo prometo... Mi madre se merece que yo esté con ella. Voy a luchar”, dijo enfatizando en que los médicos le han dicho que el mal por su edad es “de buen pronóstico”, pero eso no significa que no le duela.

¿Quién es la influencer Natalia Jiménez que padece de cáncer?

La joven saltó a la fama a sus 12 años, luego de participar en la cuarta edición de “MasterChef Junior” en España, donde llegó hasta la final, logrando el tercer lugar de la competencia.

En el 2020, publicó su primer libro titulado “Querer(te)”, en el que se refirió a la salud mental, comida, moda y belleza, además de compartir sus propias experiencias y aprendizajes.

