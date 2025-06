Ex participante del Desafío fue atropellada por una moto. “Quedé tirada en el piso”

La creadora de contenido Sara Cifuentes, ex participante del ‘Desafío The Box’, preocupó este lunes a sus seguidores con unas historias de Instagram, en las que contó con gran tristeza que había sido atropellada por una moto, y el culpable se dio a la fuga, dejándola tirada en la mitad de la calle.

“Estoy triste porque siento que a Colombia le falta muchísima empatía. Una persona me atropella y se va corriendo, quedé tirada en el piso sin saber qué hacer”, contó la ex participante del reality con su rostro visiblemente golpeado.

Sara Cifuentes. Fotografía por: Instagram: sara_cifuentesu

Ante la preocupación de sus seguidores, Cifuentes aprovechó para aclarar que se encuentra bien, y agradeció por todos los mensajes de apoyo que recibió. “Gracias por la cantidad de mensajes, de verdad los leo, pero son muchos y no puedo responderles. Gracias por las oraciones que me han enviado, gracias por estar pendientes”, escribió la influencer en una foto con sus padres en el hospital, agregando que no le desea el mal a nadie, pero quiere justicia.

En la publicación, Cifuentes contó que todo pasó muy rápido. Le abrieron la cabeza y le cogieron ocho puntos. Aunque está bien y ninguna parte de su cuerpo está comprometida, reveló que tiene heridas en varias partes. “Tristemente no volveré a correr en carreteras y hago un llamado a todos los conductores de carros, motos, etc. Piensen que en la vía pueden estar familiares de ustedes. La vida no es un juego”.

¿Quién es Sara Cifuentes?

Sara Cifuentes Urueña, conocida popularmente como “Cifu”, se convirtió en una de las figuras más recordadas del reality colombiano Desafío The Box 2023. Ingeniera industrial, atleta de alto rendimiento y madre de un niño, esta pereirana ha sabido combinar su pasión por el deporte con un fuerte sentido de liderazgo y empoderamiento femenino.

Desde temprana edad, Cifu soñó con ser futbolista, pero su vida tomó rumbo hacia el mundo del CrossFit, disciplina que practica desde hace más de seis años. Su esfuerzo y disciplina la llevaron a destacarse en el Desafío, donde fue capitana del equipo Alpha, rol que asumió con autoridad y sensibilidad, ganándose el respeto de sus compañeros y del público.

En el reality de Caracol Televisión, Sara mostró no solo fortaleza física, sino también una enorme capacidad de resiliencia emocional. Aunque fue eliminada durante la fase de “Desafío a muerte”, logró posicionarse entre las primeras 13 concursantes de los 32 que iniciaron la competencia, dejando una huella imborrable en la audiencia.

Fuera de las cámaras, la vida de Sara también ha estado marcada por decisiones valientes. Al regresar del programa, anunció públicamente su separación del padre de su hijo, decisión que enfrentó con madurez y claridad, priorizando el bienestar de su pequeño Matías. “Me separé apenas regresé del desafío, como una semanita más…”, confesó en una entrevista, reafirmando que mantienen una relación cordial por el bien de su familia.

Además de su rol como madre y deportista, Cifuentes lidera una empresa que ofrece servicios de manicuristas a domicilio, iniciativa que ha brindado empleo a mujeres cabeza de hogar. Su compromiso con el emprendimiento femenino ha sido otro de los pilares que consolidan su imagen como modelo a seguir.

Activa en redes sociales, especialmente en Instagram, Sara comparte su día a día como mamá, entrenadora y mujer emprendedora. También ha participado en eventos deportivos como la Media Maratón de Bogotá y continúa posicionándose como influenciadora del bienestar físico y emocional.