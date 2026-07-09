ExCaifanes Alejandro Marcovich salió del coma tras 2 meses de sufrir derrame: “Quiere vivir”

El músico de 65 años estuvo en ese estado tras sufrir un derrame cerebral agudo el 19 de mayo de este año, que lo llevó a ser ingresado en terapia intensiva y con un pronóstico inicialmente reservado.

Tras el accidente cerebrovascular, Marcovich fue trasladado de urgencia desde su domicilio a un hospital de Ciudad de México. Posteriormente, la familia, encabezada por su esposa Gabriela Martínez y sus hijos Béla y Diego, emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el músico se encontraba en coma inducido y bajo pronóstico estrictamente reservado.

En este primer comunicado oficial también se incluyó que todas las presentaciones musicales y compromisos artísticos del guitarrista quedaban suspendidos de forma indefinida, mientras recibía la atención médica especializada que requería. El comunicado fue acompañado por un agradecimiento masivo a los seguidores, amigos y medios que habían enviado muestras de cariño, oraciones y buenos deseos.

Posterior al boletín donde se expresaba la grave situación médica del artista, empezaron a circular rumores falsos sobre un supuesto fallecimiento de Marcovich. Tanto su círculo cercano como la Sociedad de Autores y Compositores de México desmintieron esas especulaciones, reiterando que el músico continuaba internado, recibiendo atención médica especializada y bajo monitoreo constante.

Gabriel “Gasú” Rosales Siqueiros, amigo cercano del guitarrista, también negó versiones alarmistas, asegurando que su información provenía de una “fuente directa” de la familia. En su mensaje, Rosales Siqueiros subrayó que Marcovich “está delicado, pero está vivo”, y pidió a todos frenar la difusión de información no verificada.

“Un milagro”, familia de Alejandro Marcovich

Ahora familiares y medios mexicanos dieron a conocer que Alejandro Marcovich despertó del coma. Según las notas de prensa, el músico muestra signos de reacción, lo que sus allegados han descrito como “un milagro” en medio de una situación que en sus primeras etapas había sido muy grave.

Su esposa Gabriela ha revelado que, aunque el estado de salud de Marcovich aún es delicado, ha avanzado en su proceso de recuperación, con respuesta a estímulos y mejores condiciones generales, el guitarrista sigue bajo supervisión médica, pero ahora se encuentra en una fase de recuperación más activa, en la que se espera la continuación de terapias y un seguimiento cercano para mejorar su calidad de vida y así pueda continuar con sus compromisos artísticos que fueron aplazados tras el accidente.

En la más reciente actualización de la salud del músico, su esposa mencionó que tiene el cerebro muy inflamado y se sigue recuperando de la neumonía ocasionada por el entubamiento que resultó en que unos de sus órganos se vieron afectados, el guitarrista ha avanzado en su proceso de recuperación, con respuesta a estímulos y mejores condiciones generales.

“Está en un proceso de rehabilitación, de terapias de todo tipo, de lenguaje, de motricidad, con el afán de que recupere sus funciones en algún momento, pero esto es lento. El cerebro es así”, expresó Gabriela Martínez al programa ‘Venga la alegría’.

Los problemas de salud y señalamientos de Alejandro Marcovich en el pasado

Marcovich ha enfrentado fuertes problemas de salud. En el 2010 se dio a conocer que tenía un tumor cerebral, que lo llevó a ser internado e intervenido en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Hace cuatro años superó un cáncer de próstata.

Hace tres años fue señalado por su esposa y su hija por violencia familiar. Él no se pronunció al respecto.

Alejandro Marcovich se unió a Caifanes en 1989, pero debido a problemas con Saúl Hernández se retiró. En 2003 lanzó el álbum ‘Nocturnal’, y en 2015 el disco ‘Alebrije’.

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