Exesposa de Alejandro Sanz opinó sin filtro sobre la nueva novia del cantante

En noviembre pasado, Alejandro Sanz confirmó que inició una relación amorosa con Candela Márquez, actriz española que ha sido comparada con Shakira por su parecido físico.

“No hay un marco, en ninguna obra de arte de ningún museo del mundo, que pueda enmarcar tanta belleza, tanta pureza ni tanta verdad”, fue el mensaje con el que el intérprete de 56 años anunció la noticia.

Ahora, casi dos meses después del inicio de este noviazgo, se conoció la primera declaración pública que Raquel Perera, exesposa de Alejandro Sanz, entregó al respecto.

¿Qué dijo la ex de Alejandro Sanz sobre su nueva novia?

En una charla con Europa Press, Raquel Perera rompió el silencio y contó que se siente muy alegre por el presente del padre de sus hijos Dylan y Alma, de 12 y 9 años, respectivamente.

“Yo me alegro muchísimo por él (...) ¡Es guapísima!”, expresó la exesposa de Alejandro Sanz, con quien el cantante tuvo una relación de 7 años.

A pesar de su separación, tras más de 13 años juntos, Raquel Pereira dejó en claro que lo más importante para en ese sentido ella es el bienestar de su expareja, pues de eso también depende la tranquilidad de sus hijos.

¿Ex de Alejandro Sanz está lista para una nueva relación?

En su entrevista con Europa Press, Raquel Perera mencionó que actualmente disfruta de una linda etapa da en compañía de su familia y amigos. Además, cuando le preguntaron por el futuro de su vida amorosa, la mujer dejó en claro que por ahora se siente tranquila soltera, pero si llega una nueva oportunidad no la va a desaprovechar.

“Te diría que me quiero quedar como estoy porque tengo a casi toda la gente que está a mi alrededor, a mis hijos, a mi familia, a mis amigos ¡A todos les tengo sanos y les tengo bien! Yo también me encuentro bien, así que, básicamente, a quedarme como estoy y seguir logrando todo lo que me proponga”, concluyó la antigua esposa de Alejandro Sanz.

Cabe recordar que las razones de la separación entre Sanz y Perera no han sido esclarecidas todavía, aun cuando la mujer aseguró que ella llevó la “peor parte” de la ruptura.

“Supimos manejar muy bien durante trece años la difícil tarea de convivir, compartir baño y almohada. Y el día que decidimos separarnos fue doloroso para ambos. Puede que yo me llevara la parte más dura, pero fue triste para los dos. Nos miramos, nos abrazamos fuerte mientras nos hicimos la promesa de que haríamos todo lo posible para que os afectara lo mínimo (...) He podido ordenar, perdonar y colocar todo aquello en un lugar con buenas vistas. Siempre voy a desear lo mejor para papá. Quiero su felicidad, aunque esta no me incluya”, escribió Raquel Perera en su momento a través de una especia de carta que escribió a sus hijos.