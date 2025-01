Exesposa de Luis Alberto Posada reveló si ya tiene pareja

En el 2023, después de varios meses de rumores, se conoció la separación de Luis Alberto Posada y Katalina Posada, quienes estuvieron juntos por más de 15 años. La expareja se vio envuelta en un escándalo por supuesta infidelidad del cantante.

En una pasada entrevista con el programa La Red, la creadora de contenido reveló algunos detalles de lo que ocurrió con su relación: “Comencé a sospechar de esta relación hace cinco años, pero fue durante la pandemia cuando lo descubrí. Lo vi hablando por teléfono a altas horas de la madrugada y, aunque él aseguró que era su secretaria, yo sabía que no era cierto. Comencé a investigar y descubrí con asombro que la otra mujer es la nieta de la madrina de nuestro matrimonio, y sus padres estuvieron presentes en nuestra boda”, aseguró.

Después de más de dos años de su divorcio con el cantante de música popular, Katalina Posada habló de su vida sentimental. Esto reveló. Fotografía por: Instagram

Asimismo, en ese momento aseguró que esa no fue la única vez que Luis Alberto Posada la habría traicionado: “Hubo innumerables episodios de infidelidad por su parte, e incluso tiene un hijo fuera de nuestro matrimonio. Siempre tenía miedo cuando salía a beber”.

¿Katalina Posada tiene nuevo amor?

Han pasado más de dos años desde que el artista de música de despecho y su exesposa y madre de sus cuatro hijos, se divorciaron. Desde entonces, los internautas le han seguido la pista a Katalina para saber si le volvió a dar una nueva oportunidad al amor.

Recientemente, a través de la dinámica de ‘Preguntas y respuestas’ de Instagram, un usuario le preguntó: “¿Ya tienes pareja?”, a lo que ella contestó:

“Ustedes son muy curiosos de esta pregunta. Yo siempre he sido una creedora que si uno tiene redes sociales y se expone para que las personas quieran saber acerca de todo, hasta de lo más mínimo, uno también tiene que ser una fuente informativa con respecto a la vida privada de uno”, comenzó diciendo.

Aunque no confirmó ni desmintió que estuviera en una relación sentimental, aseguró: “cuando yo esté totalmente segura de la persona con la que yo esté, que no vaya a salir a llenar estereotipos diciendo: ‘ay no, es que yo voy a subir un hombre porque ya es justo, ya pasó mucho tiempo’, no, yo lo subo el día que yo me sienta segura y que sea una relación consolidada, de resto, me lo guardo para mí”.

El video se viralizó en redes sociales, donde sus seguidores le han dejado múltiples mensajes: “eres muy hermosa, hay hombres que saben querer y tú te mereces respeto”, “eres súper joven, bonita y noble, te mereces un man de tu edad, joven, querido y buena persona”, “mujer divina. Ningún hombre merece tus lágrimas”, “eres hermosa, te admiro muchísimo”.