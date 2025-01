Exotic DJ le declaró su amor a Marcela Reyes: “te amo para toda la vida”

Hace tres meses, Daniel Alejandro Salinas, mejor conocido como Exotic DJ, fue víctima de un atentado que lo dejó herido de gravedad en un hotel de Cali. El artista recibió múltiples disparos en su cuerpo, por lo que tuvo que someterse a diferentes procedimientos quirúrgicos. Su estado de salud era muy grave, incluso, según sus familiares, médicamente no había nada qué hacer para salvar su vida.

Marcela Reyes, su expareja y madre de su hijo, estuvo al tanto de su situación. A través de sus redes sociales, la también DJ compartió el proceso de evolución de Exotic, quien, el pasado 23 de enero, fue dado de alta como si se tratara de un milagro.

Daniel Alejandro Salinas, mejor conocido como Exotic DJ. Fotografía por: Instagram @exoticdj

Marcela Reyes y Exotic DJ se reconciliaron, pero como amigos

La relación de los DJ se vio envuelta en un escándalo por una infidelidad de él con Valeria Gutiérrez, quien fue una de las mejores amigas de Marcela. Aunque ese episodio ocurrió en el 2019, aun muchos recuerdan el día que la también creadora de contenido los encontró juntos.

Tras el impase de salud de Exotic, se reconciliaron. A través de redes sociales, la también empresaria aseguró que mantienen una buena relación por el bienestar de su hijo.

“Por supuesto que ya perdoné, por supuesto que también pido perdón por cualquier cosa que yo en algún momento desde la rabia, desde la herida haya dicho o haya hecho y no sólo a él, a mi familia, todos estos momentos llegan para eso, para sensibilizar”.

El amoroso mensaje de Exotic DJ a Marcela Reyes

Recientemente, Reyes publicó varias historias mostrando imágenes inéditas de su ex en la clínica, acompañas de amorosos mensajes:

“Te perdono y me perdono, porque somos padres y familia para siempre. Mi esencia es estar siempre para las personas que forman parte de mi vida. Dios repara todo, y te dio la oportunidad de aprender y crecer como persona. Estamos felices de verte nacer de nuevo, negrito”, se lee en uno de ellos.

De igual manera, en otro escribió: “No dudé en correr a buscarte, no dudé en cuidarte. Por fin entendí que si estás bien, mi hijo está bien, Dios es increíble y sé es una nueva oportunidad para que Valentino vea a papá y mamá tener una excelente relación. No era fácil verte ahí, pero siempre supimos que volverías“.

Al ver esos mensajes, Exotic no dudó en expresarle su amor a su expareja a través de su cuenta de Instagram. En el mensaje, el DJ le confiesa a Marcela que la ama para toda la vida. Esta declaración de amor surge después de que Marcela Reyes mencionara en una entrevista que el DJ estuvo clínicamente muerto durante 20 minutos, lo que ha causado gran conmoción en el mundo del espectáculo.

“Esta mujer me ha probado finura toda mi vida, te pedí y te vuelvo y te pido (perdón) nuevamente en público, me has demostrado mucho el valor de la familia. Te amo para toda la vida”.

A pesar de que su relación terminó hace varios años, Marcela Reyes ha estado muy atenta a la salud del padre de su hijo Valentino, lo que ha alimentado rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Marcela ha dejado claro que solo siente un gran cariño por el DJ y que no tiene intenciones de reanudar su relación sentimental.