Exparejas de James Rodríguez sorprendieron al aparecer juntas en inesperado video viral

Mientras James Rodríguez, el 10 de la Selección Colombia, se encuentra enfocado en el Mundial de 2026 y ajustando los últimos detalles para el crucial partido contra República Democrática del Congo, su nombre ha vuelto a ser tendencia fuera del campo, pero por una razón inesperada. Dos de sus exparejas, la empresaria y modelo Daniela Ospina y la modelo venezolana Shannon de Lima, sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntas en un video que se volvió viral en las redes sociales, desatando una ola de comentarios entre los fanáticos del futbolista y los seguidores del mundo del espectáculo.

Daniela Ospina y Shannon de Lima, ex de James Rodríguez, aparecieron juntas

El clip fue filmado durante una visita a la República Dominicana y, además de Daniela y Shannon, también tuvo la participación de la exreina universal Ariadna Gutiérrez. Las tres celebridades se unieron a una de las tendencias virales de TikTok, caminando juntas y mostrando sus outfits, mientras el video se acompañaba con la frase: “Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos”.

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Aunque la publicación no menciona directamente al futbolista colombiano, los internautas no tardaron en hacer la conexión con el pasado amoroso de James. Tanto Daniela Ospina como Shannon de Lima fueron pareja del capitán de la Selección Colombia en diferentes momentos de su vida. Los comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios expresaron su sorpresa al verlas juntas, otros resaltaron la complicidad y la buena vibra que transmitieron en el video. De hecho, varios seguidores elogiaron la madurez con la que ambas han manejado sus vidas personales y las relaciones que han construido a lo largo de los años.

“Yo quedé inmóvil”, “quedamos secas”, “quedé tiesa, pero divinas”, “junte que no me esperaba, pero me gustó”, “quedamos mínimo común múltiplo”, “saludos del 10”, “qué estilo”, “ellas saben cómo poner el mundo arder”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La historia de James Rodríguez y Daniela Ospina fue una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento colombiano. Se casaron en diciembre de 2010 y estuvieron juntos alrededor de siete años, hasta que en 2017 sorprendieron al anunciar su separación. De su unión nació Salomé Rodríguez.

Por otro lado, James comenzó a salir con Shannon de Lima a finales de 2018. Su romance con la modelo venezolana duró cerca de dos años y medio, y durante ese tiempo, la prensa internacional estuvo al tanto9. Aunque su relación llegó a su fin en 2021, Shannon ha mantenido una buena relación tanto con Daniela como con Salomé, lo que ha quedado claro en varias ocasiones públicas.