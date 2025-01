Expresentador de RCN entró al quirófano. Se despidió de su familia entre lágrimas

Camilo Arévalo, creador de contenido y antiguo presentador de Hola Gente, programa del Canal RCN, sorprendió a su comunidad de seguidores al informar que tomó una decisión radical sobre su salud.

Según comentó el influenciador a través de un video que publicó en redes sociales el pasado 15 de enero, debido a su sobrepeso se sometería a una cirugía bariátrica.

“Después de 8 años de sobrepeso ya llegué a los 130 kilos y no puedo seguir subiendo más, entonces debo hacer algo por mi salud. Ya tengo algunos problemas para dormir y siento otra serie de dificultades, y por eso voy a entrar al quirófano en unos días. Será un proceso difícil, pero estoy dispuesto”, dijo Camilo Arévalo, quien advirtió también que su estado actual de salud “es el resultado de muchos años de malos hábitos”.

@soycamiloarevalo Les tengo una súper noticia ❤️ pendiente a todo este gran cambio físico… Gracias por tus lindos deseos 🙏🏼 pdta: mi video más personal nunca antes subido 🥹 #salud #bariatrica ♬ sonido original - Camilo Arevalo

Camilo Arévalo, antiguo presentador del Canal RCN, ya se hizo su cirugía bariátrica

En la mañana del 27 de enero, el creador de contenido compartió una nueva publicación con la que informó a seguidores y amigos sobre su ingreso al quirófano.

En las imágenes, Camilo Arévalo compartió algunos detalles de cómo se preparó durante los días previos a su intervención. Además, expuso una grabación en la que se le ve despedirse, entre lágrimas, de su pequeño hijo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Al final del video, el exintegrante de Hola Gente agregó una fotografía en la camilla, rodeado por su familia, dejando en evidencia que ya fue operado.

Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar y fueron cientos de seguidores los que aprovecharon la ocasión para enviarle mensajes de fuerza y apoyo. Incluso, hubo quienes se animaron a relatar sus propias experiencias con este procedimiento y por eso le dejaron algunos consejos de cara al proceso de recuperación.

Cabe recordar que la cirugía bariátrica es parte de un plan de tratamiento general que también incluye pautas de nutrición, ejercicio y cuidado de la salud mental. Algo de lo que Camilo Arévalo parece estar muy consciente.

“Ahora que tengo hijos y los veo crecer, pienso en que no quisiera perderme un solo instante de sus vidas. Por eso quiero darle un cambio a mi vida y estoy dispuesto a enfrentar todo lo que se venga (...) A veces uno piensa que ‘la felicidad entra por la boca’ y así vive, alimentándose como no debe, pero por mi parte ya no más”, concluyó.