Famosa actriz revela detalles desconocidos sobre Adela Noriega. “Nunca pedía perdón”

La figura enigmática de Adela Noriega vuelve a estar en boca de todos, esta vez gracias a las declaraciones de la actriz Adriana Nieto, quien compartió set con la estrella de telenovelas en El privilegio de amar (1998-1999). En una reciente entrevista retomada por medios mexicanos, Nieto ofreció detalles inéditos sobre la personalidad de Noriega y su comportamiento durante las grabaciones, aportando una mirada cercana a la mujer que durante décadas ha mantenido su vida privada bajo llave.

“Hablaba poco, siempre estaba con su asistente”, aseguró Nieto al describir el trato de la actriz lejos de las cámaras. Según su testimonio, Noriega mantenía una distancia notable con el resto del elenco y rara vez compartía aspectos personales. “Que si dónde vive, en dónde anda… cero, nadie sabía nada”, agregó, subrayando el hermetismo que rodeaba a la protagonista de telenovelas icónicas como Quinceañera y Amor real.

Nieto también recordó los problemas de puntualidad que afectaban algunas jornadas de rodaje: “Llegaba tarde, incluso dos horas después de la llamada, y nunca pedía perdón”. Pese a esos retrasos, resaltó que Adela cumplía con su trabajo frente a la cámara con profesionalismo, manteniendo la calidad interpretativa que la convirtió en una de las actrices más queridas de Televisa durante los años noventa.

Las declaraciones de Nieto se producen en un momento en que el nombre de Noriega ha vuelto a generar curiosidad, luego de rumores infundados sobre su fallecimiento y nuevas versiones sobre su paradero. Mientras algunas fuentes afirman que la actriz vive entre Miami y Ciudad de México, otras sostienen que se ha dedicado al negocio inmobiliario, lejos del mundo del espectáculo.

El testimonio de Adriana Nieto refuerza la imagen de Adela como una artista talentosa pero extremadamente reservada, una mujer que logró mantener su vida personal lejos del ojo público incluso en el punto más alto de su carrera. Más allá de los rumores y las especulaciones, sus compañeros de set parecen coincidir en algo: la protagonista de El privilegio de amar supo construir un muro entre su vida íntima y su faceta profesional, un muro que, a 20 años de su retiro, sigue intacto.