Famosa exreina fue diagnosticada con cáncer de mama a los 32 años: “Me mantengo positiva”

Dayanara Martínez, quien fue Miss Mundo Puerto Rico en el 2018, anunció en las últimas horas a través de su perfil de Facebook, que fue diagnosticada con cáncer de mama. La modelo de 32 años se refirió al difícil proceso que ha tenido que vivir y cómo se enteró de la noticia.

Así descubrió Dayanara Martínez que tenía cáncer

Aunque todo parecía estar bien, de un momento a otro, la exreina de belleza sintió algo extraño en su cuerpo. “Lo que resultó en un dulce viaje navideño en enero tomó el giro más inesperado, pues noté un cambio en la piel donde tenía una masa. Al regresar a Puerto Rico, visité a mi ginecólogo y sus palabras fueron claras: 'Esto no me gusta para nada. Cruza la calle y hazte una mamografía hoy mismo’”.

Tras una serie de exámenes, llegó la noticia que temía: cáncer de mama. La modelo reconoció que la espera por el diagnóstico estuvo marcada por el temor: “Enfrentar total incertidumbre mientras esperas un diagnóstico que, en el fondo, sabes está en camino, no fue fácil. Honestamente, hubo momentos en los que me pregunté si mi vida ya no sería la misma, o incluso, cuánto tiempo tendría por delante”, dijo en sus redes sociales.

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Dayanara Martínez enfrenta el cáncer con positivismo

La exreina compartió que durante sus momentos más complicados, su fe se convirtió en su refugio. Mencionó que solo pasó un mes desde su primera consulta hasta que comenzó su primera sesión de quimioterapia. En este momento, sigue con su tratamiento y está muy agradecida por el apoyo incondicional de su familia, amigos y seguidores. “Aunque llevo un tiempo cultivando mi relación con Dios, esta vez decidí soltarle por completo mi todo, mi vida, a Él. No hay un día que pase sin darle tantas gracias a Dios pues. Él fue quien movió todo para que pasara un solo mes desde esa visita al ginecólogo hasta recibir mi primera quimioterapia”.

Pese al diagnóstico, Dayanara aseguró que mantiene una buena actitud para seguir enfrentando esa batalla: “Nosotros tendemos a imaginar que no nos tocará vivir algo así, pero confieso que he tenido momentos muy bonitos durante este proceso. En la oscuridad siempre habrá luz y al andar en la vida de la mano de Dios, agarrada en las buenas y en las malas, Él siempre nos sostendrá aún en medio del dolor. Hoy me mantengo muy positiva, tranquila, en paz y sumamente orgullosa de cómo he manejado cada reto. Soy bendecida de contar con el amor de mi familia y de todos los que en ningún momento me han soltado. Gracias por eso".