Famosa periodista renunció en vivo tras difundir supuesta muerte del papá de Messi

En las últimas horas, la periodista argentina Florencia Peña se ha visto envuelta en una gran controversia tras anunciar en una transmisión en vivo la supuesta muerte de Jorge Messi, papá de Lionel Messi. El hecho desató una ola de críticas en redes sociales, pues se trataba de una noticia falsa, lo que llevó a la familia Messi a emitir un comunicado aclaratorio:

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Queremos expresar nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar. La familia desea aclarar que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

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¿Qué dijo Florencia Peña del papá de Messi? La periodista renunció en vivo tras polémica

Todo sucedió durante el programa El Show del Verano de Luzo TV, cuando Peña interrumpió la conversación para dar la impactante noticia de que el padre de Lionel Messi había fallecido. “No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, dijo en medio del programa. La información se esparció rápidamente en las redes, generando preocupación entre los seguidores del capitán argentino, quien está compitiendo en el Mundial de 2026. Sin embargo, poco después comenzaron a aparecer desmentidos que dejaron claro que la información no había sido verificada antes de ser emitida.

Tras los múltiples señalamientos que ha recibido en redes sociales, Florencia tomó una importante decisión. A través de sus redes sociales, dijo: “Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié.

Aun así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”.

De igual manera, durante la transmisión del programa de Yanina Latorre, la periodista rompió en llanto al referirse al tema: “Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas, ni tampoco dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesan, ni vivo de eso“.

En redes sociales, los internautas han reaccionado al respecto. Algunos la han defendido, mientras que otros le han dejado fuertes comentarios: “qué vergüenza”, “más respeto por la familia”, “qué falta de respeto, para la familia para una persona que está internada y para su hijo que está lejos y representa de la mejor forma e impecable al país”, “qué desacertada e inoperante”, “todos le echan la culpa a ella, pero se supone que la persona que le da la información tiene que estar segura”, “ella es responsable y el que le pasa la data”, “dejen de confundir y respeten a la familia”.