Famosa presentadora aceptó que asesinó a su mamá de 80 años a puñaladas

El 31 de octubre del 2025 Angelynn ‘Angie’ Mock, una reconocida presentadora de Estados Unidos le propició varias heridas con arma blanca a Anita Avers, su progenitora de 80 años, causándole la muerte. Minutos después, el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick recibió el aviso. Cuando llegaron al domicilio, encontraron a la exconductora de Fox en el exterior de su vivienda, mientras su madre estaba inconsciente en su cama. Aunque fue trasladada a un centro médico, murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con las declaraciones que dio Mock, lo hizo en defensa propia. La mujer le dijo a las autoridades que lo hizo para “salvar su vida”. Desde ese momento, ha estado en prisión provisional. “Tuve que matarla, no iba a detenerse”, señaló una declaración jurada divulgada por PEOPLE.

Ese mismo documento, indicó que, supuestamente, un oficial encontró múltiples cuchillos de cocina y un rallador de quesos que estaban puestos sobre una almohada junto a Avers en la cama. Según la presentadora, su madre fue quien comenzó a seguirla con el arma blanca, intentando pelear. Por eso, ella habría actuado en defensa propia.

Por esa razón, en un comienzo un juez la declaró incompetente para ser juzgada el pasado mes de enero, por lo que, inicialmente, le fue ordenada una evaluación por el tribunal y enviada al Hospital Estatal de Larned para recibir un tratamiento. Seis meses después, en julio de este año, una juez la declaró competente, permitiendo que el caso continuara con el curso de la investigación.

Angelynn Mock ahora se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 25 años. Fotografía por: Redes sociales

Angelynn Mock aceptó los cargos por la muerte de su mamá

En las últimas horas, y después de casi un año del caso que impactó la prensa estadounidense, la comunicadora de 48 años se declaró culpable del asesinato en primer grado de su madre, quien recibió múltiples heridas con un arma blanca mientras estaba en su hogar en Wichita, Kansas.

Tras el acuerdo de culpabilidad, se enfrenta a una condena de cadena perpetua, aunque tendrá la opción de pedir libertad condicional tras cumplir 25 años. La sentencia se llevará a cabo el 5 de octubre de 2026 a las 11:00 a. m., ante un juez del condado de Sedgwick.

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¿Quién es Angelynn Mock?

En su perfil de LinkedIn, la presentadora se describió como “periodista veterana con 12 años de experiencia en radiodifusión televisiva”. Se desempeñó como reportera de deportes en el 2002. Posteriormente hizo parte del programa matutino de Fox 25, en el 2007, y presentó el nocturno de KTVI Fox 2. Adicional a eso, hizo parte de un programa de salud y bienestar. En los últimos años, se dedicó a trabajar para una empresa de software como consultora de gestión de datos.