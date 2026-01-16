Farruko reveló que se alejó del cristianismo. Esta es la razón: “Me ha dolido mucho”

En el 2022, Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido en el mundo artístico como Farruko, anunció públicamente su conversión al cristianismo durante un concierto en el FTX Arena de Miami. Luego, en una entrevista aseguró que una experiencia cercana a la muerte lo hizo tomar la decisión de hacer un cambio de vida. “Estaba en mi mejor momento, en el éxito. Yo iba de camino a un show y no sé qué me dio; yo siento que me empiezo a despegar de mi cuerpo, siento que me estoy muriendo. Cuando lo siento, les digo a la gente de mi alrededor que llamaran al hospital. Mi corazón va muy rápido y siento que el cuerpo no me está haciendo caso. Lo que me pasó ahí, yo siento que la muerte me visitó. Sentí lo que sienten las personas que se están muriendo. Estaba lamentándome de las cosas que no cumplí; cuando fui al hospital no tenía nada", dijo.

A partir de ese momento, el cantante inició un viaje de transformación personal y espiritual, dejando atrás muchos elementos de su vida anterior para dedicarse a compartir un mensaje de fe y reflexión a través de su música y sus actuaciones.

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¿Qué pasó con Farruko?

Sin embargo, recientemente el cantante reveló que decidió distanciarse de las congregaciones religiosas debido a la desilusión que experimentó con algunas personas en ese ámbito. “La palabra lo dice. En la misma iglesia está el enemigo, el mismo diablo está ahí metido corrompiendo a las personas… Claro (que te ven con signo de dinero). Yo iba y las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí”, aseguró en el podcast ‘Benny Benni’.

Farruko. Fotografía por: Cortesía Premios Heat

El artista mencionó que esa experiencia lo llevó a reflexionar sobre cómo algunas iglesias operan, ya que siente que se enfoca más en las figuras públicas que en las personas que realmente necesitan apoyo espiritual. “Habiendo gente con más necesidad que va con depresión. Es un hospital, ¿me entiendes? Ahí no es un farandulero de tengo un fulano congregándose en mi iglesia, ahí va la gente que necesita esa palabra, que necesita ser escuchada. Uno se vuelve una distracción, por eso dije: ‘en el sistema congregacional yo no me voy a meter’ porque lo que quieren es acaparar y sacar provecho”.

El artista del género urbano también compartió que una de las experiencias que más lo marcó fue el sentirse juzgado por aquellos que esperaba que lo respaldaran en su camino espiritual. “Me ha dolido mucho, porque uno ha querido hacer las cosas bien y he sentido tanto la patada de los cristianos, que yo pensaba que eran los que me iban a abrazar”, dijo.

Finalmente, desmintió esos rumores que surgieron en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre el motivo de su conversión hace cuatro años: “Cuando me convertí decían que me iba a meter a pastor, que iba a abrir una iglesia y vivir del diezmo. Tampoco, porque yo tengo dos buenas manos para trabajar. Mi oficio y mi trabajo es hacer música”.