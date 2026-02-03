¿Feid tiene nueva novia? Filtran imágenes tras su ruptura de Karol G

A finales de este año fue confirmada la ruptura de Karol G y Feid, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha revelado las razones de su separación después de tres años de romance, todo ocurrió de manera discreta, semanas antes de que se hiciera pública la noticia.

¿Qué pasó con Karol G y Feid?

En una entrevista con la revista Playboy, la intérprete de Tusa aseguró: “Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola. Como buena latina de una familia tradicional, te enseñan a entregarte por completo a las relaciones, hasta el punto de perderte a ti misma".

Karol G y Feid conformaban una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento. Sus seguidores le auguraban un gran futuro juntos, por lo que su ruptura causó sorpresa en la industria. La artista compartió que el proceso fue complicado, destacando que el último año fue especialmente desafiante para ella. La separación la llevó a un viaje de reconstrucción emocional. A pesar de lo difícil, también mencionó que esa fase le brindó la oportunidad de crecer y redescubrirse a sí misma.

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Feid captado con quien sería su nueva novia

Este fin de semana, el intérprete de Normal se convirtió en tendencia luego de que se viralizaran unas imágenes donde aparece, aparentemente, junto a una misteriosa mujer. Lo que llamó la atención de los internautas es que en el video se ven dándose un supuesto beso mientras disfrutaban de una playa en España.

En las redes sociales, la respuesta ha sido en su mayoría positiva. Muchos seguidores recuerdan que ya han pasado varios meses desde la separación de Karol G y piensan que tanto Feid como la cantante tienen todo el derecho de seguir adelante con sus vidas. Los usuarios han dejado sus impresiones: “Tiene casi 1 año que terminaron... ¿Qué es lo raro?”, “me alegra que Feid sea feliz”, “él está soltero, ¿cuál es el problema?”, “que sea feliz, se lo merece”, “soy fan de Karol, ¿pero que tiene? Desde que terminan cada quien tiene derecho hacer lo que le plazca”, “tiene derecho a ser feliz”, “lleva soltero más de medio año”, “que lo ame como se lo merece”, “ya ha pasado tiempo... que cada uno haga su vida”.

Por ahora, el artista no se ha referido al respecto y tampoco se conoce la identidad de la mujer quien, aparentemente habría conquistado su corazón. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el artista ha decidido mantener su vida personal alejada de la atención de los medios. Mientras tanto, sus fans están a la expectativa esperando cualquier declaración que confirme o desmienta si el cantante ha vuelto a enamorarse después de su ruptura con Karol G.