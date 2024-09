Felipe Saruma, ex de Andrea Valdiri hizo sorpresiva confesión: “no te he superado”

Aunque eran considerados una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia, Andrea Valdiri y Felipe Saruma sorprendieron el año pasado al hacer pública su separación. Hasta el momento ninguno de los dos ha revelado los motivos, sin embargo, en redes sociales se ha especulado al respecto; algunos afirman que, al parecer, hubo infidelidad.

Recién se divorciaron, los influenciadores parecían tener una buena relación de amistad; no obstante, después no se volvieron a mostrar juntos como amigos.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Fotografía por: Instagram Felipe Saruma

¿Felipe Saruma lanzó indirecta a Andrea Valdiri?

Tras su divorcio, el santandereano ha estado enfocado en su empresa de producción audiovisual y, en su cuenta de Instagram donde tiene 4,5 millones de seguidores, publica videos de comedia relacionados con situaciones cotidianas en pareja. Algunos de sus fanáticos han asegurado que muchos de esos videos son indirectas para ‘La Valdiri’, pues, Saruma estaría contando, a manera de chiste, lo que realmente habría ocurrido con ella.

Recientemente, publicó un clip en el que confesó tener un sentimiento por una de sus exparejas. Aunque es actuado, el mensaje del productor no pasó desapercibido.

“Aún no te he superado, ¿eso querías oír? Aún no te he superado. Anhelo desde lo más profundo de mi corazón volver a ti, a lo nuestro. Te recuerdo y pasas por mi mente una y otra vez, desde que comienza el día hasta el anochecer. Ya ni me acuerdo por qué todo llegó a su fin, quizá las circunstancias del momento, ¿no? Te extraño, y extraño cómo la pasábamos de bien juntos”, dice mientras simula actuar por teléfono.

Enseguida, le propone a la mujer que está del otro lado del celular, darse una nueva oportunidad. “Te tengo una propuesta, que olvidemos, que nos perdonemos, que le demos una oportunidad al futuro que Dios tiene preparado para nosotros, para así superar todas las adversidades y hacernos cada día más fuertes. Solo quería saber si podemos darnos la oportunidad de ser felices nuevamente”.

Los comentarios no pasaron desapercibidos, algunos internautas han relacionado el video como una indirecta a su exesposa: “bueno, buenísimo, esa Valdiri lo tenía seco”, “mensaje subliminal para Andreita”, “¿eso es para La Valdiri?”, “en broma y broma la verdad se asoma”, “es chiste, ¿pero será anécdota?”, se lee en la publicación que cuenta con más de 96 mil likes.