Ferran Torres: ella es la cantante con la que vinculan al jugador de la selección de España

Ferran Torres se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 luego de liderar a la selección de España hacia su segundo título en la historia del torneo. El delantero del FC Barcelona fue el encargado de marcar el gol de la final frente a Argentina, una actuación que lo puso en el foco internacional y lo consolidó como una de las figuras de la competición.

Ese protagonismo también despertó el interés por su vida personal. En los días posteriores a la celebración del campeonato comenzaron a circular rumores que lo relacionan con una reconocida cantante española. Esta versión que surgió pocos meses después de que se conociera el fin de su relación con la creadora de contenido e influenciadora Martina Hunter, con quien mantenía un romance desde hace varios meses.

¿Quién es la cantante con la que vinculan a Ferran Torres?

Se trata de Ana Mena, una cantante y actriz malagueña que inició su carrera artística cuando era apenas una niña. Su salto a la fama llegó tras ganar el concurso infantil ‘Veo, Veo’, aunque con el paso de los años consolidó una trayectoria tanto en la televisión como en la música. Participó en producciones de ficción antes de enfocarse en su carrera musical, en la que ha logrado éxitos dentro y fuera de España con canciones como ‘A un paso de la luna’, ‘Las 12′, ‘Música ligera’ y ‘Madrid City’, además de colaboraciones con artistas de distintos géneros.

El nombre de la artista comenzó a sonar junto al de Ferran Torres después de la multitudinaria celebración del título mundial en la Plaza de Cibeles, en Madrid, donde fue una de las invitadas musicales. Allí interpretó algunos de sus éxitos mientras los jugadores de la selección compartían con miles de aficionados.

Los rumores entre el jugador y la cantante crecieron luego de que el periodista deportivo Gerard Romero asegurara que entre ambos había existido una “muy buena química” durante la celebración. A partir de ese comentario, en redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que varios usuarios aseguraban ver gestos de complicidad entre el futbolista y la cantante, aunque otros señalaron que se trataba simplemente de la interacción normal entre los campeones y los artistas invitados al evento.

Otro detalle que llamó la atención fue la camiseta con el número 7 que lució Ana Mena durante su presentación, el mismo dorsal que utiliza Ferran Torres con la selección española. Mientras algunos interpretaron el gesto como un guiño hacia el delantero, otros consideraron que pudo ser un homenaje al autor del gol que le dio a España el campeonato del mundo.

A las versiones se sumaron después las declaraciones de la presentadora Amor Romeira, quien afirmó que ambos coincidieron en la celebración privada organizada tras el acto en Cibeles. Según aseguró, existió un acercamiento entre los dos durante la fiesta: “Confirmo que hubo roneo, tonteo... y estuvieron toda la noche juntos y con mucha conexión, Era como si estuvieran solos en una cita (...) Cariño, en la fiesta privada hubo match. Fin. No hay debate. Y mi información va a misa. 100% real y tal cual”.

Por el momento, ni Ferran Torres ni Ana Mena se han pronunciado sobre los rumores. Así, el supuesto romance continúa siendo una especulación impulsada por las imágenes de la celebración, los comentarios de algunas figuras del entretenimiento y las interpretaciones que han hecho miles de seguidores en redes sociales.

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