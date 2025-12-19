Logo Revista Vea


FMS World Series 2025: participantes, hora y dónde ver en vivo 

Por Redacción Vea
19 de diciembre de 2025
Este evento es considerado uno de los más esperados del freestyle. Reúne a las mejores figuras del rap de improvisación en un circuito internacional. Detalles.
Fotografía por: FMS World Series

La FMS World Series es una superliga internacional de freestyle donde 10 de los mejores MCs del mundo del hip-hop se enfrentan en varias jornadas en diferentes lugares del planeta. Esta competición se caracteriza por su formato de batallas entre raperos, quienes muestran su ingenio, estilo y habilidad para manejar la métrica y el ritmo, todo bajo la presión del escenario.

FMS World Series 2025 se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá: “Bogotá vuelve a colocarse en el centro del mapa del freestyle mundial. La energía del público colombiano, sumada al contexto competitivo de la liga, convierte esta jornada en una de las más esperadas del calendario”, dice en una publicación en redes sociales del evento.

¿Quiénes son los participantes de FMS World Series 2025?

  • Aczino: Leyenda mexicana del freestyle.  
  • Chuty: Estrella española famosa por su versatilidad.  
  • Gazir: Rapero español que lidera la tabla de puntos.  
  • Lokillo: Representante colombiano. 
  • Jony Beltrán: Campeón y figura internacional.  
  • Teorema: Competidor versátil conocido por sus batallas. 
  • Zasko: Freestyler. 
  • Dani: Joven promesa con gran nivel técnico. 
  • Azuk: Competidor emergente. 
  • Bnet: Campeón del mundo que fue invitado como jugador extra en la etapa de Bogotá 

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:

  • Lokillo vs. Chuty. 
  • Jony Beltrán vs. Gazir. 
  • Lokillo vs. Teorema. 
  • Zasko vs. Aczino. 
  • Chuty vs. Dani. 
  • Zasko vs. Azuki. 
  • Kaiser vs. Azuki. 
  • Dani vs. Teorema. 
  • Kaiser vs. Gazir. 
  • Aczino vs. Bnet. 
  • Jony Beltrán vs. Bnet. 

El formato también permite que participen jugadores adicionales, esos invitados especiales que no están en el ranking general, pero que añaden emoción en batallas específicas.

¿A qué hora es y dónde se puede ver en vivo FMS World Series 2025?

La transmisión será gratuita a través del canal oficial de YouTube de Urban Roosters y, en Colombia, también se podrá ver por Canal Trece. A continuación, los horarios oficiales que anunció la organización para otros países:

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 7:00 p. m.  
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 8:00 p. m.  
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9:00 p. m.  
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 6:00 p. m. 
  • España: 1:00 a. m. del 20 de diciembre. 
