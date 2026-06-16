Fortuna de Oliver Tree: ¿Cuánto dinero tenía y por qué su familia no recibirá ni un peso?

El 14 de junio el entretenimiento mundial se vistió de luto con el accidente que sufrieron en el aire dos helicópteros, en Rio de Janeiro. Dentro de las seis víctimas fatales se cuentan el músico estadounidense Oliver Tree, el influencer argentino Gaspi y el director de videos Lucas Vignale.

Las informaciones relacionadas con las vidas, las recientes declaraciones y las imágenes que los captaron las últimas semanas y la noche anterior han inundado las redes sociales.

Una de ellas ha sido alrededor de la fortuna de Oliver Tree, el músico que planeaba lanzar un nuevo trabajo, así como una gira.

¿Por qué Oliver Tree no dejó su fortuna a su familia?

Meses antes del trágico accidente, Tree había hablado en el pódcast The Zach San Show donde comentó de lo que pasaría con su fortuna en caso de que muriera. Tree, quien tendría una riqueza cercana a los cuatro millones de dólares, mencionó en aquellas declaraciones que no pensaba dejarle dinero a sus familiares, ya que no estaba de acuerdo con que alguien disfrutara de dinero que no había trabajado, sin embargo mencionó que se propuso pagar la universidad de sus hijos.

Oliver pensó en que todo lo que había acumulado fuera para una fundación propia que apoyaría a jóvenes artistas con talento. Por eso dejó estipulado en su testamento que la totalidad de sus bienes y los ingresos generados por su obra musical serían transferidos a la organización “Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses”.

Se tata de la fundación tiene como fin el financiamiento de proyectos creativos realizados por artistas jóvenes con talento, principalmente para la creación de obra originales. El plan de Oliver con su dinero es que este no podría destinarse a pagar colegiaturas, clases académicas o la adquisición personal de instrumentos o equipo, sino que estaría enfocado en rentar equipo especializado o contratar personal necesario para la producción de sus proyectos.

Oliver Tree creía que como artista representaba una “consecuencia colectiva” y no una propiedad privada que debiera concentrarse en su familia. “Cuando muera, está establecido en mi testamento que mi familia no recibirá ni un centavo”, dijo en la entrevista referido que hoy está circulando en las redes, donde también enfatizó en que su decisión no obedecía a que tuviera conflictos o problemas con su círculo familiar.

La riqueza que Oliver Tree Nickell, nacido el 29 de junio de 1993 en California, amasó fue gracias a las reproducciones en plataformas digitales, giras mundiales y acuerdos de licencias.

Aquí más noticias que son tendencia