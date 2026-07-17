Foto de Messi bañando a Lamine Yamal es real. Habla fotógrafo que la tomó: “Fue complicado”

Con la final del Mundial a la vuelta de la esquina, una de las fotografías que se ha vuelto viral es la del futbolista argentino Lionel Messi bañando a un bebé.

Lo sorprendente es que ese bebé es Lamine Yamal, con quien disputará la final del Mundial este domingo 19 de julio. Tras el resurgimiento de la imagen, varios internautas empezaron a dudar de su veracidad; sin embargo, se ha establecido que la foto es auténtica y se trata de los dos jugadores.

Su origen se remonta al 2007, y fue lograda en una sesión solidaria organizada para un calendario benéfico del diario “Sport”, en colaboración con UNICEF y la Fundación Barça. En la imagen aparece Lionel Messi, entonces con 20 años, bañando a Lamine Yamal, cuando tenía unos ochos meses de vida. La fotografía fue hecha por el fotoperiodista Joan Monfort en un vestuario del Camp Nou, y originalmente formó parte de un proyecto de beneficencia.

Una foto para recaudar fondos

La idea era retratar a jugadores del Barcelona con niños nacidos en Barcelona para recaudar fondos, sin imaginar que años después esa escena se volvería viral por unir a la estrella del fútbol argentino con un destacado talento español.

Monfort explicó que la composición surgió de manera casi casual al pensar en cómo lograr que un bebé interactuara con Messi; recurrió a una bañerita, toallas, jabón y un patito de goma. El resultado fue una imagen natural, tierna y totalmente espontánea, que en su momento pasó casi desapercibida.

Sin embargo, explicó que fue una imagen difícil de captar debido a que en ese momento Messi era mucho más introvertido y tímido que ahora y tuvo dificultad al momento de cargar a Yamal. “Fue difícil (...) Messi es un tipo bastante introvertido y fue complicado no sabía ni por dónde cogerlo (al niño)”, puntualizó el reportero.

Padre de Lamine Yamal rescató la foto de su hijo con Messi

La foto volvió a circular con fuerza en 2024, cuando el padre de Lamine Yamal la publicó en redes sociales y los medios empezaron a rastrear su origen. Desde entonces, se convirtió en una especie de símbolo, pues parece una imagen que une el pasado y el presente del fútbol, con Messi ya consagrado como uno de los jugadores más importantes de la historia y Lamine, de tan solo 19 años, convertido en una de las grandes promesas del deporte.

La imagen volvió a la viralidad dado que Argentina y España fueron los equipos que lograron quedar como los finalistas del Mundial FIFA 2026, lo cual hizo que muchos usuarios la interpretaran como una “bendición futbolística” de Messi hacia Yamal para el próximo partido de este domingo.

Aunque esa lectura es simbólica, la imagen sí representa un encuentro real entre ambos cuando el actual delantero español era todavía un bebé.

De igual forma, el valor de la instantánea no está solo en la anécdota, sino en el contexto solidario que la hizo posible pues, el calendario de 2008 buscaba apoyar causas sociales para infantes y contar con la participación altruista de los jugadores del Barcelona.

En esa lógica, la fotografía no se dio en un espacio donde Messi estuviera protagonizando una escena preparada para la fama futura de Yamal, sino una campaña benéfica más, cuya trascendencia se descubrió muchos años después. Al día de hoy los dos jugadores siguen siendo participes de campañas para UNICEF.

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