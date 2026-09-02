Francisco Bolívar reaparece y causa alerta. Publica extraño y confuso video: “No crean nada”

En mayo pasado el actor Francisco Bolívar, Jotica en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, causó gran preocupación no solo entre sus colegas y amigos, sino entre su más de un millón de seguidores, debido a que su compañero de set y amigo Fabián Ríos pidió oración por él.

Se estableció que el actor atravesaba por un momento de crisis emocional derivado que varios acontecimientos sufridos en los dos últimos años. Una quiebra económica y un ruptura sentimental habrían profundizado la situación.

El actor reaccionó a la preocupación de sus colegas y seguidores y simplemente publicó ‘gracias sinceras’, en medio de varias historias donde recurriendo a las frases de su personaje Jotica, quiso restar importancia a lo publicado.

El artista, que renunció a su rol en la última temporada de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, que se rodó en Colombia, a pesar de haber comenzado a grabar algunas escenas, volvió a las redes sociales y esta vez aumentó la preocupación de sus followers, debido al material que subió.

Se trata de un video donde lanza frases que parecen reflexiones, pero no terminan de tener sentido completo.

El inquietante contenido que subió Francisco Bolívar a sus redes

“Respecto a todo lo que está sucediendo, simplemente les quiero decir que, por favor, no crean nada”, expresa en el comienzo y añade “estoy sufriendo de paranoia” por una noche galáctica. A lo largo del contenido hace alusiones a extraterrestres en varios momentos. En otro aparte con audífonos puestos menciona que “todo es quantum”.

Pese a que no señala ningún nombre, algunos de los cibernautas han relacionado el video con el matrimonio que su ex habría tenido, pues en una de las escenas recreadas, él viste de blanco con una tela enorme y pone los nombres de Santorini e Italia.

Solo en una de las frases parece mencionarla sin nombre: “Primero era el paraíso y después el Apocalipsis. Se casó mi novia; los extraterrestres se están alimentando de nuestra energía. No, mi ex, no entendí”.

Otras de las escenas recreadas por Bolívar lo muestra sumido en la tristeza y llorando y menciona: “Mi vida no tiene sentido” luego se deja ver sugiriendo que tomará de la botella de un limpiador.

Lo anterior por supuesto, ha causado preocupación por la salud emocional del actor. Otros en cambio, creen que se trata de un contenido actoral donde él a través de varios personajes muestra distintos estados de ánimo.

Recordemos que en sus cuentas de TikTok e Instagram, Bolívar suele publicar material que combina el humor, lo absurdo y la exageración. En recientes historias, además de republicar promociones de Telemundo de la nueva temporada de la serie a la que renunció, subió un video donde se muestra poniendo sus peticiones en manos de un par de huevos en lo que parece una parodia.

Para algunos ciudadanos digitales no deja de llamar la atención que este video se haya generado a pocos días de que su expareja se haya casado.

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