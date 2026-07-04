Francisco Maturana: edad, hijos y más de la historia del exdirector técnico colombiano

Hoy, en Se dice de mí, de Caracol Televisión, llega la historia de Francisco Antonio Maturana García, considerado uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol en Colombia, recordado también por haber llevado a la Selección Colombia a la victoria histórica 5-0 ante Argentina en las eliminatorias al mundial de 1994.

¿De dónde es y cuántos años tiene Francisco Maturana?

Nació el 15 de febrero de 1949 en Quibdó, Chocó, aunque allí no vivió mucho tiempo porque su familia se mudó a Medellín, ciudad donde creció, estudió y comenzó una vida que, sin saberlo, lo llevaría al éxito y a convertirse en una de las figuras más representativas del deporte en Colombia. “Pacho”, como le dicen de cariño, se graduó con honores de la Universidad de Antioquia como odontólogo. Sin embargo, su pasión por el fútbol fue más grande.

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En 1970 y 1980 fue defensor el Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima. Además, también vistió la camiseta de la selección colombiana donde sumó seis partidos internacionales en las eliminatorias de la Copa del Mundo de 1982. Esas experiencias hicieron que más adelante comenzara a dirigir el combinado nacional.

Fue en 1987 cuando Maturana, quien actualmente tiene 77 años, asumió la dirección técnica de la Selección Colombia, haciendo que clasificara al Mundial Italia 1990, algo que no ocurría desde hacía 28 años.

Pacho Maturana, director técnico y exfutbolista Fotografía por: Gustavo Torrijos

Cuatro años más tarde, llevó a la ‘Tricolor’ al Mundial de Estados Unidos donde alcanzó la goleada histórica del 5-0 frente a Argentina. Posteriormente, conquistó la Copa Libertadores de 1989 con Atlético Nacional. Además, también dirigió otros equipos como América de Cali, Millonarios, Colón de Santa Fe, Real Valladolid, Atlético de Madrid y Al-Hilal.

Una de las frases célebres del entrenador chocoano y que hoy, después de tantos años sigue siendo recordada en el mundo es “perder también es ganar un poco”. Sin embargo, también hay otras frases que implementaba en sus discursos y que marcaron toda una generación: “La vida sigue. Mañana sale el sol y cantan los pajaritos”, “No cumplir una meta, es de por sí una meta”, “La selección sin el ‘Pibe’ es vestirse con un traje de marca, muy elegante, con una corbata inglesa y unos zapatos italianos, pero no echarse perfume”, “Todavía no es un Picasso, pero tiene los colores”.

En 1993 fue elegido como el mejor entrenador de América, logro que, según aseguró, no obtuvo solo, sino de un trabajo en equipo. “Todavía siento que soy un aprendiz permanente”.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Maturana?

El exfutbolista ha sido muy reservado con su vida privada. En varias entrevistas, la legendaria figura del fútbol aseguró que siempre procuró separar su vida familiar de la profesional. Se sabe que es padre de dos hijos: Daniela, quien es politólogo y exconcejal de Medellín, y Pablo, quien ha continuado con su legado. Sin embargo, ambos han desarrollado sus vidas lejos de los reflectores.