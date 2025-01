Freddy Ordóñez: confesiones del actor cercano a los 60, que sabe cómo lucir joven

Cuando Freddy Ordóñez, considerado por algunos una especie de ‘Peter Pan’ colombiano porque no aparenta los 58 años que cumplirá en este 2025, terminó el bachillerato en el colegio Distrital Guillermo León Valencia, ubicado en el barrio Restrepo de Bogotá, ya era un actor reconocido en la pantalla. A los 9 años había empezado su carrera artística gracias a que su abuela paterna, con quien vivía, lo matriculó en cursos infantiles en la Academia del actor Ramiro Corzo y en talleres libres de la Escuela Nacional de Teatro. A los dos lugares llegó el personal de RTI en busca de un niño que hiciera el personaje de Negativo, el pequeño hijo de ‘Don Chinche’.

“Mi abuelita paterna tenía una silla perezosa, y en ella se sentaba en esa época a ver las novelas que daban al mediodía, que eran las novelas de Jorge Barón, de RCN y de RTI, y también había novela después del noticiero, en la tarde. Y entonces a mí me parecía como chévere e interesante ser el tipo que salía en las novelas. Y yo le dije a la abuelita que quería salir en las novelas y ella me matriculó muy niño en los cursos”.

A cambio, Freddy solo debía cumplir con sus deberes escolares, por eso, no solo era buen actor, sino que procuró obtener las notas más altas y por eso se convirtió en el mejor estudiante del plantel, obtuvo el puntaje más destacado en el examen del ICFES y pudo haber seguido sus estudios en el exterior.

Freddy Ordóñez rechazó beca en Rusia por la actuación

“Me ofrecieron una beca para irme a Rusia una ingeniería, la que yo escogiera. Pero era tal mi convicción de que definitivamente quería ser actor, que yo les decía que no, que a mí no me servía la ingeniería, que si me daban una beca para estudiar actuación, yo la tomaba”.

No hubo eco en su propuesta y por eso, se ocupó de terminar la carrera de actuación en la escuela Distrital Luis Enrique Osorio y desde entonces, no ha hecho otra cosa distinta a personificar roles en escena. No ha tenido plan B o entrada adicional. Este 2025 Freddy cumplirá 58 años, de los cuales lleva 49 como actor, bien sea en teatro, televisión o cine. Adicionalmente, se ha desempeñado como profesor en distintas academias de teatro.

No cree que haya secreto para vivir del arte, pero si tiene dos escenarios que procura no dejar: el teatro y la docencia.

De la fama y las decenas de roles que ha desempeñado en producciones como ‘Dialogando’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘La mujer en el espejo’, ‘El secretario’, ‘Loquito por ti’, ‘Un bandido honrado’, ‘Arelys Henao: canto para no llorar’ y ‘Arelys: aún queda mucho por cantar’, por mencionar algunos, le han quedado experiencias personales imborrables, pero también arrepentimientos.

En un par de ocasiones ha mencionado que siente un sinsabor con su paso por ‘Pandillas, guerra y paz’, donde paradójicamente encarnó por un buen tiempo su personaje más popular: el famoso ‘Javi’. Ya en una anterior ocasión había dicho a Vea que le preocupó que algunos televidentes le confesaron que la serie, de alguna manera, les mostró que delinquir era un camino.

Freddy Ordóñez vivió excesos en ‘Pandillas, guerra y paz’

En esta charla revela que no fue solo eso. También ahonda en otros aspectos de su vida profesional y personal.

¿Por qué dice que no tiene los mejores recuerdos de ‘Pandillas, guerra y paz’?

“No tengo un recuerdo grato de la época de ‘Pandillas’, porque yo viví cosas al interior de la producción que fueron estresantes, no las recuerdo con cariño. Y aparte de eso, en lo privado, fue la época más desordenada de mi vida, en la que cometí muchos errores. Y por eso ‘Pandillas’ no me trae buenos recuerdos. Aunque también algunos han malinterpretado mis palabras. A los detractores de mis declaraciones, quisiera decirles que de lo que no se sabe, no se habla y de lo que no se ha vivido, no se opina”.

Vamos por partes. Dice que vivió situaciones no gratas al interior de la producción. ¿A qué se refiere exactamente?

“Tuvimos desencuentros con la producción. En algún momento nos sentíamos explotados, como si fuéramos pandilleros de verdad… Nos sentíamos mal pagos, porque siempre la filosofía fue que ‘Pandillas’ era un programa de bajo presupuesto, siempre nos tenían enredados con ese tema y pues, era una serie que vendían en todo lado. Para la empresa, ‘Pandillas’ era de bajo presupuesto, pero era la que más la sostenía y la que más le daba. También sentía que llegaban actores, por ejemplo, los protagonistas de novela de esa época y en general, actores que trabajaron en esas temporadas y de pronto eran mejor pagos que nosotros”.

¿En algún momento renunció?

“Dos veces. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales no quise hacer la segunda temporada”.

Pero estuvo en esa segunda temporada… ¿Le pagaron mejor?

“En la segunda temporada finalmente me pagaron lo que yo estaba pidiendo, pero solo estuve al final. Participé porque Gustavo Bolívar finalmente quería que yo cerrara la historia , yo no tenía las ganas ni el estímulo para hacerla”.

También mencionó que fue una época desordenada y por eso prefiere no recordarla… ¿cómo fue eso?

“Porque cometí muchos errores como persona y como hombre. Me dejé llevar un poco por el cuento de la fama. No había filtro, salía uno con todo el mundo, salía con cuantas personas se me atravesaban en el camino y se cometen errores. Hay una cosa, y es que yo tuve excesos de mujeres, nunca tuve problemas de drogas o alcohol, a mí eso no me pasó. Lo mío era de salir con una y con otra”.

¿En qué momento reflexionó y cambió?

“Cuando ‘Pandillas’ se acaba uno como que sienta cabeza y dice ‘¿qué estoy haciendo con mi vida?’. Y aparte de eso porque uno empieza a sentir la depresión de la soledad, porque realmente andando con tantas mujeres, finalmente uno no está andando con nadie, queda solo. Por ejemplo, los domingos eran muy duros”.

También puedes leer: Freddy Ordoñez arrepentido de haber hecho ‘el Javi’ de ‘Pandillas, guerra y paz’

Y entonces ¿'Pandillas’ qué le dejó de bueno?

“La conciencia de la problemática social, las consecuencias que el ser humano paga por dejarse llevar por la calle. Eso me parece rescatable. Ser conscientes que hay una Colombia joven que el estado no escucha y que hay jóvenes que están reclamando un espacio”.

Está casado desde hace varios años, ¿cómo llegó a finalmente establecerse en esa parte?

“Mucho después de ‘Pandillas’, hace 15 años conocí a Kelly, llevamos 14 de casados, y ya estaba preparado. Cuando andaba con una y con otra era consciente de que a uno las mujeres lo buscaban porque salía en televisión, porque bonito no era que fuera, ja ja ja, pero después de todo eso, fue distinto. Cuando ella llegó ya había tomado consciencia”.

Además de ese rol de Javi en ‘Pandillas, guerra y paz’, qué otros papeles siente que han dejado huella en el público?

“Naturalmente, el primero en ‘Don Chinche’. También el del Chulo, de ‘La mujer en el espejo’, la versión que protagonizaron Geraldine Zivic y Marcela Benjumea. Fue antes de ‘Pandillas’. También Lionel, en ‘La hija del mariachi’, que hice en 2005, y Julián Aguirre, en ‘El secretario’, que fue en el 2011″.

Freddy Ordoñez se prepara para lanzarse como empresario. También terminará una película Fotografía por: Felipe Marino

Lleva 49 años de carrera actoral ¿cómo logra seguir vigente?

“Creo que el teatro me rescató y me ha mantenido estable. No solamente en la parte económica, sino en la actoral, porque en el teatro uno siempre encuentra herramientas. En la televisión, los personajes son muy inmediatos, y en el cine, pues es una utopía hacer cine en el país. El teatro me permite el placer de la creación y experimentar. Siempre estoy en un completo aprendizaje. Hay otra cosa que considero que ha sido un salvavidas para mí, y es el hecho de compartir los conocimientos con gente nueva. Porque hay una cosa muy particular, y es que generalmente, uno piensa que está educando chicos y resulta que también termina aprendiendo de eso, porque muchas veces los estudiantes le dan otros caminos, otras visiones que uno nunca había contemplado para la solución de un personaje”.

¿Por qué Freddy Ordóñez se arrepiente de haber hablado del resveratrol?

Es evidente que no demuestra los 58 años que está por cumplir, y hace un tiempo se volvió tendencia al declarar que gracias al consumo de vino lograba lucir joven. Lo criticaron bastante y lo tildaron borracho. ¿se arrepiente de haber dado esas declaraciones?

“No me arrepiento de decir que tomo vino todos los días, de lo que me arrepiento es de haber mencionado el resveratrol, la sustancia que está en el vino, porque al confiar ese secreto, personas inescrupulosas lo sacaron de contexto y se pusieron a vender resveratrol, de muy mala calidad, con mi imagen. Comenzaron a hacer dinero a costillas mías. Eso me produjo mucha indignación, porque es increíble como en Colombia cogen la imagen de la persona, pasan por encima de ella, con tal de lucrarse económicamente”.

¿Tomó medidas?

“Sí, claro, estuvimos averiguando y ni siquiera eran empresas, sino personas. Pero eso también se convirtió en algo bueno, porque un amigo me dio la idea de lanzar mi propio resveratrol y estoy en esas, la idea es poder lanzar uno de buena calidad”.

¿Quién le enseñó a tomar vino?

“Lo que pasa es que cuando yo estaba pequeño, mi abuelita era muy ‘vinera’ y ella me daba. Yo le leía la Biblia y la Atalaya, porque ella era Testigo de Jehová, y ella me daba una copita de vino con galleta en las noches y lo mismo en ayunas, después de la lectura. Fui creciendo, ya tenía la cultura del vino, y más tarde, me puse a investigar del vino y a curiosear de cepas, a hacer cursos y así, poco a poco, descubrí sus ventajas para la salud”.

¿Y cuántos vinos se toma?

“Casi una botella. Cada una tiene cuatro copas; entonces uno se toma una copa en la mañana, una al mediodía, antes o después del almuerzo; otra en la tarde, por ahí a las 5:00 p.m. y en la noche ya cuando uno se está acostando a dormir, se toma otra copa”.

¿Y le ha funcionado?

“Hay una cosa, y es que yo no tomo el vino y el resveratrol que está en el vino, solamente por verme y sentirme joven, sino que lo tomo porque estoy convencido de que es una fuente de salud. Por ejemplo, yo me comparo con mi esposa, que es 23 años menor que yo y con mi hija, y ellas van al médico continuamente”.

En el 2025, además de lanzarse como empresario, Freddy Ordóñez planea actuar en la tercera temporada de ‘Arelys Henao’, terminar de rodar la película ‘El patrón está vivo’, en Cali y participar en mínimo tres obras de teatro. Las tablas han sido determinantes a lo largo de sus más de cuatro décadas en el oficio.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento