Fredy Guarín habló por primera vez de su actual relación con Andreina Fiallo. Esto dijo

Desde hace varias semanas, en redes sociales se viene rumorando que Fredy Guarín y Andreina Fiallo se habrían dado una nueva oportunidad en el amor. En el 2017, el deportista y la modelo paisa le pusieron punto final a 14 años de historia de amor, lejos de imaginarse que, una década después, estarían juntos nuevamente.

¿Fredy Guarín y Andreina Fiallo se reconciliaron?

Las especulaciones empezaron a cobrar fuerza tras la celebración de los 15 años de Danna, la hija mayor de la expareja. Desde ese momento, tanto Fredy como Andreina han estado intercambiando mensajes, comentarios y “me gusta” en sus publicaciones de redes sociales, lo que deja claro que su relación se ha vuelto mucho más cercana y amigable. Lo más reciente que ocurrió y que, según los internautas confirmaría su reconciliación, es que ambos aparecieron posando en una foto junto a Falcao García y Lorelei Tarón.

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Sin embargo, lo que realmente encendió los rumores fue una fotografía en la que ambos se veían disfrutando de la compañía del futbolista Radamel Falcao García y su esposa Lorelei Tarón durante un encuentro en Miami. La imagen se volvió viral al instante, y muchos internautas la interpretaron como una clara señal de una posible reconciliación. Frente a la ola de comentarios, Fredy Guarín decidió finalmente romper el silencio y hablar por primera vez sobre su situación actual con la madre de sus hijos mayores.

En una charla con el programa Buen Día Colombia de RCN, el exmediocampista compartió que en este momento está pasando un tiempo muy especial en Estados Unidos: “Disfrutando en compañía de amigos, estoy por acá en la ciudad de Miami en plan familiar, disfrutando de la vida con mi familia, con grandes amigos”.

Aunque Guarín no ha afirmado de manera directa que haya una reconciliación amorosa, sí dejó en claro que desde hace un tiempo él y Andreina han venido compartiendo momentos especiales. “Hace rato nosotros venimos trabajando en el tema familiar, con nuestros hijos, fortaleciendo la relación, pues como muchos saben, hace muchos años que no teníamos relación con ella y en parte con mis hijos y a partir de los 15 años de mi hija hemos empezado una comunicación. A partir de ahí cada espacio que tenemos lo aprovechamos al máximo fortaleciendo la familia”.

Los internautas no han dudado en dejar sus comentarios: “Es hermoso verlos juntos”, “qué lindo reconstruir con amor la familia”, “el tigre Falcao y la esposa lo confirmaron en un comentario donde Lorelei dijo que viva el amor”, “qué lindo por ellos, ojalá y su hogar se reconstruya” “fue su primera esposa y mamá de sus hijos, después de muchos quizás Dios lo una de nuevo”.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado si volvieron. Sin embargo, las últimas apariciones públicas y las declaraciones del exfutbolista siguen avivando las esperanzas de sus fans, que están ansiosos por saber si esta historia de amor tendrá un nuevo capítulo.