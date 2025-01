Fredy Guarín presentó a su nueva novia: ella es María Camila Guzmán: “muy linda”

La vida sentimental de Fredy Guarín ha sido de gran interés para los internautas en redes sociales. Luego de su polémica relación con Sara Uribe, con quien tuvo a Jacobo, su hijo menor, el deportista ha sido muy reservado con su vida privada.

En el 2021, Guarín confirmó su relación con Pauleth Pastrana, una médico veterinaria, de quien se dejó ver muy enamorado. Aunque en el tiempo que duraron juntos hicieron muy pocas publicaciones juntos, el exjugador de la Selección Colombiana aseguró en sus redes que estaba muy feliz; incluso, después de más de un año de relación se comprometieron.

No obstante, en el 2023 se conoció que habían terminado, aunque no se revelaron los motivos. Meses después, Fredy publicó una foto con Pauleth y a los pocos minutos la eliminó, dejando en evidencia que se habían reconciliado, pero, desde entonces, no volvieron a aparecer juntos, por lo que se rumoró después que nuevamente habían terminado.

¿Quién es la nueva novia de Fredy Guarín?

Desde el año pasado no se conocían noticias de la vida sentimental de Guarín. Hace unas horas se hizo viral un video donde se observa al deportista muy cariñoso con una mujer, quien sería su nueva pareja.

Se trata de María Camila Guzmán, una modelo antioqueña, CEO de una agencia de viajes, quien tiene más de 30 mil seguidores en Instagram. En el clip aparece ella intentando dar una información sobre su empresa cuando, de repente, llega Guarín por detrás suyo, la abraza y le da besos. Aunque no mencionaron nada de su relación, los internautas dejaron sus comentarios en redes sociales:

“Hay que ser feliz”, “tan lindos, ojalá Dios los bendiga y puedan tener algo bonito”, “qué mujer tan linda”, “qué bonito, todos merecemos más oportunidades para hacer las cosas bien, me alegro mucho por él, que viva el amor”, “un hombre que ha puesto de su parte para sanar y merece estar bien y feliz”, “muy linda”, “se ven hermosos”, “María Camila es divina”.

¿Qué le pasó a Fredy Guarín?

En los últimos meses, Guarín ha sido noticia por su lucha contra las adicciones y su posterior proceso de recuperación. En octubre pasado, Guarín reveló que llevaba varios meses sin consumir alcohol, una adicción que, según él mismo confesó, había impactado de manera significativa su vida personal y profesional. Su decisión de buscar ayuda y someterse a un tratamiento fue un paso fundamental en su proceso de recuperación.

A través de sus redes sociales y entrevistas, el exjugador ha demostrado su compromiso con la sobriedad, inspirando a muchas personas que enfrentan situaciones similares.