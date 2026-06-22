Funeral de Gaspi: así despidieron a influencer de 23 años muerto en accidente de helicóptero

El pasado 14 de junio en el barrio Recreio dos Bandeirantes, de Río de Janeiro, Brasil, falleció el reconocido influencer argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi. Los hechos se dieron en medio de un accidente que se produjo en el aire entre dos helicópteros que cayeron en un parqueadero de carros eléctricos y produjeron una gran explosión. Los ocupantes de las dos aeronaves murieron y en total hubo seis fallecidos. El cantante estadounidense Oliver Tree fue otra de las víctimas fatales, así como el director audiovisual Lucas Vignale.

Luego de los trámites de rigor, la familia de Gaspi, el joven influencer de 23 años, repatrió su cuerpo y su despedida se celebró este sábado 20 de junio.

Fue en el tradicional Obelisco, ubicado en Buenos Aires, donde miles de admiradores y decenas de familiares del generador de contenido le dieron ese último adiós. También se recordó a Vignale, también fallecido,

Además de llevar imágenes del influencer, vestirse como él, recreando sus looks más conocidos, y portar imágenes generadas con Inteligencia Artificial mostrando que ahora es un ángel, los miles arroparon en el tradicional sitio porteño a la madre de Gaspi que llegó al homenaje.

Desde las 3 de la tarde del sábado hasta entrada la noche el nombre que más se escuchó y vio en este punto fue el de Gaspi, así como algunas de sus expresiones como “Buenas” o “Fiumba”.

Michelle Prim, la mamá del creador de contenido, se dirigió a los seguidores de su hijo. “Mi hijo recibió mucho amor”, dijo al hablar con medios nacionales. ‘Confié toda mi vida en mi hijo’, dijo y luego aseveró:

“Nos mira desde el cielo y nos cuida”. Sobre las teorías conspirativas que han surgido alrededor del accidente que sugieren que no se trató de uno, sino que pudo ser un hecho provocado dijo: “No busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue”.

En ese sentido, se alejó del padre del influencer, que en diálogo con el Clarín si expresó dudas.

Vale la pena señalar que los hechos ocurridos con los dos helicópteros siguen siendo materia de investigación. De momento, no ha habido pronunciamiento oficial de las autoridades competentes.

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