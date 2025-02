Gabriel Coronel contó qué papel cumple en la vida de Salomé, hija de James Rodríguez

En una revelación que llamó la atención de seguidores y medios, Gabriel Coronel abrió las puertas de su intimidad y reveló algunos detalles sobre el hogar que conforma junto a Daniela Ospina.

En su declaración, el venezolano de 38 años incluyó un dato sobre Salomé, hija que Ospina tuvo junto a James Rodríguez y con quien convive desde hace un par de años.

“Vengo a sumar”, Gabriel Coronel sobre su relación con Salomé

En charla con el podcast Cara a Cara, el actor y cantante aseguró que la colombiana siempre se ha encargado de darle su lugar en el hogar y de enseñarle a Salomé, de 11 años, que él no llegó para ser el reemplazo de su padre.

“Ha sido muy bonito la posición de Daniela. Al final nosotros en casa entendemos que la responsabilidad no es mía, yo vengo a sumar, soy una pieza que suma muchísimo y con la llegada de Lorenzo ha sido más bonito aún. Le admiro mucho a Daniela que no me ha hecho responsable de la situación, porque al final ella tiene a su papá, pero que bonito que haya una persona, como yo en este caso, que tiende siempre a sumar. Yo trato de sumar en lo que pueda”, explicó Gabriel Coronel.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Hay muchos puntos delicados en este tipo de conversaciones, pero hay una admiración de parte de los niños para que puedan crecer en un hogar donde hay una persona que hace una figura. La responsabilidad siempre será de los padres, pero tienes que entender que todas tus acciones van a influenciar a ese ser humano chiquito que te ve con mucha admiración”, agregó el esposo de Daniela Ospina, quien también dejó entrever que su relación con James Rodríguez es cordial.