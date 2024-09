Gabriela Tafur reveló sus secretos para tener una relación sana con Esteban Santos

No todo tipo de comunicación funciona: “hay que aprender a decir las cosas, hay que saber cuándo parar, que no se vuelva cantaletosa la cosa, sino más bien, aprender a que una comunicación positiva y asertiva funciona mucho mejor a estar dando retroalimentación constante negativa”.

“Tienes que entender que no eres su universo, eres un planeta dentro de ese universo, probablemente el más importante, pero no por eso tienes que acaparar todos los espacios de tu pareja”.

Tu pareja no puede cortarte las alas: “Tiene que ser alguien que te impulse, no que te eche para atrás. Tiene que ser alguien que te ayude a convertirse cada vez en una mejor persona, en todos los ámbitos de tu vida. Tu pareja tiene que ser tu equipo, no tu estrés”.