Gal Gadot reveló duro momento en su cuarto embarazo: “quería era aguantar y vivir”

Gal Gadot, conocida mundialmente por su papel protagónico en Wonder Woman 1984, es reconocida por su trabajo actoral, pero, sobre todo, por su vida familiar. La israelí, casada hace 16 años con Yaron Varsano y madre de cuatro hijas, Alma, Maya, Daniella y Ori, suele compartir en sus redes sociales ciertos aspectos de su vida privada, generalmente de momentos felices con su entorno cercano. La actriz de 39 años sorprendió en las últimas horas a sus seguidores con una revelación relacionada, precisamente, con las circunstancias del nacimiento de su bebita más pequeña.

Gadot, quien se convirtió en madre por cuarta vez a principios de este año y anunció el nacimiento en marzo, nunca habló, hasta ahora, de los difíciles momentos que vivió, cuando, en la recta final de su gestación, recibió un difícil diagnóstico de salud. “En febrero, durante mi octavo mes de embrazo, me diagnosticaron un enorme coágulo de sangre en el cerebro. Llevaba semanas sufriendo insoportables dolores de cabeza que me obligaban a permanecer en la cama, hasta que finalmente me sometieron a una resonancia magnética que reveló la aterradora verdad”. En el hospital Cedars- Sinai, en Los Ángeles, se enteró que padecía trombosis venosa central.

De inmediato, la actriz, que luchaba por su vida y por la de su bebita, entró al quirófano. “Mi hija, Ori, nació en ese momento de incertidumbre y miedo. Su nombre, que significa ‘mi luz’, no fue elegido por casualidad. Antes de la operación, le dije a Yaron que cuando llegara nuestra hija, ella sería la luz que me esperaría al final de este túnel”.

“Espero que al compartirlo pueda concientizar y apoyar a otras personas que puedan enfrentarse a algo similar”, escribió Gal Gadot. Fotografía por: Instagram

Felizmente, la Miss Israel 2004, se recuperó satisfactoriamente, gracias a los cuidados del personal de la institución médica mencionada, a quienes agradeció en su publicación.

Te puede interesar: Gal Gadot, la mujer maravilla, contó que un director la intimidó: “me sorprendió”

Las lecciones de vida de Gal Gadot

Después de vivir este dramático episodio que la tuvo en riesgo extremo, la actriz de Alerta roja entregó varias reflexiones, que espera, ayuden a muchas personas. La primera de ellas tiene que ver con la importancia de escucharse y estar atentos a cualquier signo, “estar en sintonía con el cuerpo puede salvarnos la vida”, también les pidió lo mismo a las mujeres en estado de gestación, pues un tratamiento a tiempo marca la diferencia. “No tenía ni idea de que a 3 de cada 100.000 mujeres embarazadas de más de 30 años se les diagnostica una trombosis venosa central”.