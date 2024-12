Galán de ‘Padres e hijos’ se alejó de la televisión y se gana la vida como vendedor

Juan Pablo Obregón conformó hace 22 años el elenco de Padres e hijos, un popular seriado que se transmitió entre 1993 y 2009. Considerado como uno de los galanes de la televisión colombiana, participó en otras producciones, como Chica vampiro, Francisco el matemático, Doña bella, La viuda negra, Alias J.J., Cuando vivas conmigo y La nieta elegida.

Sin embargo, la frecuencia con la que este actor aparece en pantalla ha disminuido con el pasar de los años. Tanto así que se vio obligado a buscar nuevas oportunidades de negocio lejos de las cámaras.

La nueva vida de Juan Pablo Obregón

Por medio de redes sociales, el actor se ha dedicado a compartir algunas muestras de los negocios que desempeña para mantener a su familia, conformada también por su esposa y sus seis hijos.

“Lo que busco son opciones para vivir mi vida y que estas me gusten, llevaba años buscando opciones y me canse de esperar a que me llamen”, añadió el actor en una charla que sostuvo hace meses con Lo sé todo, desaparecido programa de entretenimiento.

Uno de los negocios de Juan Pablo Obregón, por ejemplo, es la compra y venta de vehículos usados: “Es un negocio que es bonito, pero toca saberlo hacer. Yo mismo miro qué opciones podría haber y los compro, los arreglo, los que no tenga que arreglar solo los vendo”.

Además, en familia tiene un emprendimiento llamado Santo Corazón, dedicado de vender artículos (libros, biblias e incluso peluches) e imágenes de figuras religiosas; algo que él mismo califica como ‘souvenirs católicos’.

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Obregón?

Su nombre es Ana María y, además de ser una mujer dedicada a su familia y su hogar, apoya a Juan Pablo en la tienda católica y en la promoción del negocio en redes sociales.

Ana María la mujer con quien Juan Pablo Obregon ha tenido seis hijos y conformado un hogar basado en las enseñanzas del catolicismo: “Cada uno es único e irrepetible, deseado y planeado por Dios; cada uno es fruto de la unión del amor entre un hombre y mujer con un alma pensada para la eternidad. Solo puedo decir que es un privilegio ser mujer y madre, sentir cómo crece una vida en tu vientre, tenerlos en tus brazos, amamantar y verlos crecer. Pero que sería sin en ese hombre que Dios me regaló como esposo y padre en un mundo que quiere acabar con la masculinidad, la paternidad y la familia”.