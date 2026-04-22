Ganador de Yo Me Llamo descubrió que la hija que esperaba no era suya: así conoció la verdad

A semanas del estreno de una nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’, se conoció una historia personal que involucra a uno de los ganadores más recordados del concurso. El cantante atravesó recientemente una decepción amorosa que lo llevó a vivir una compleja experiencia en el plano personal, luego de creer durante varios meses que se convertiría en padre.

Se trata de Robinson Silva, ganador de la edición 2018 gracias a su imitación del cantante Julio Jaramillo. El artista decidió abrir su corazón en una reciente entrevista y relató el difícil episodio que marcó su vida sentimental, en el que una expareja le hizo creer que esperaba un hijo suyo, aunque con el tiempo descubrió que no era así.

¿Qué le pasó a Robinson Silva?

El cantante contó que, poco tiempo después de la pandemia, inició una relación que avanzó con rapidez. Según relató, su entonces pareja le anunció que estaba embarazada y él recibió la noticia con gran ilusión, convencido de que había encontrado a la persona con la que quería formar una familia.

“Todo era felicidad, como una fábula. Y yo dije: ‘Ve, con ella es’”, recordó durante una entrevista concedida a ‘La Red’. De hecho, aseguró que acompañó a la mujer durante el embarazo y estuvo presente en diferentes controles médicos y ecografías.

Sin embargo, Robinson Silva explicó que con el paso de los meses comenzaron a surgir comentarios de personas cercanas que despertaron dudas sobre la paternidad de la bebé. Esas inquietudes aumentaron después del nacimiento de la menor, pues, según confesó, sintió que no encontraba un parecido físico evidente.

“Ya cuando nació, sin embargo, yo sí me quedé mirándola, pues no se parecía mucho tampoco, ¿no?”, afirmó. Ante ese panorama, tomó la decisión de no registrar a la niña hasta tener la certeza sobre su parentesco mediante una prueba de ADN.

De acuerdo con ‘Yo me llamo Julio Jaramillo’, la verdad terminó saliendo a la luz meses después, cuando encontró una publicación en redes sociales que reforzó sus sospechas. Según contó, en ella aparecía su expareja junto a un primo suyo, quien finalmente habría resultado ser el verdadero padre de la menor.

Tras esa experiencia, Robinson Silva aseguró que adoptó nuevas medidas en su vida personal para evitar atravesar nuevamente una situación similar. “De ahí para allá, con todo lo que me ha pasado y todo, cada seis meses me hago el espermograma”, concluyó, al recordar uno de los capítulos más difíciles que ha enfrentado fuera de los escenarios.

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