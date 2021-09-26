George Clooney y Amal, obligados a evacuar su hogar en Francia por tragedia ambiental

En los últimos días, Francia y España han atravesado momentos difíciles a raíz de los múltiples incendios forestales que han causado estragos en más de 45.000 hectáreas. Aproximadamente 22.000 personas han tenido que evacuar de sus propiedades.

¿Qué pasó con la casa de Amal y George Clooney?

Entre los afectados, están Amal y George Clooney. La pareja tuvo que evacuar de manera urgente su hogar junto a sus gemelos, Alexander y Ella. La noticia fue confirmada a través de una carta que enviaron al alcalde de Brignoles, la localidad donde viven. “Querido Didier: En este momento no tenemos idea de si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible momento”.

El 27 de septiembre de 2014, George Clooney, uno de los solteros más cotizados de Hollywood, se casó con la abogada Amal Alamuddin. Fotografía por: getty

A pesar de su preocupación por su propiedad, la pareja dejó claro que lo más importante para ellos es la seguridad de los miembros de la comunidad. Además, reafirmaron su compromiso de ayudar en la recuperación de la zona tan pronto como la emergencia haya pasado. “Mientras evacuamos Brignoles, queremos enfatizar dos cosas: primero, esperamos que usted y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a garantizar que, pase lo que pase con nuestro pueblo, somos parte de esta comunidad y ayudaremos a reconstruirla. Amamos a Brignoles y a nuestros amigos que viven allí“.

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George y Amal Clooney han estado viviendo en una lujosa propiedad en Brignoles durante varios años. Este lugar fue elegido para criar a sus hijos, alejándolos del constante escrutinio de los medios de Hollywood. El actor ha compartido en el pasado que su objetivo era brindar a Alexander y Ella una infancia más serena, rodeados de naturaleza y disfrutando de una vida familiar más tranquila y privada.

En una entrevista con revista Esquire, el actor y productor estadounidense dijo: “Nos preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, dentro de la cultura de Hollywood. Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida”.

La residencia familiar cuenta con una mansión del siglo XVIII, rodeada de olivares y viñedos, un campo de lavanda, y espacios recreativos como una piscina y una cancha de tenis. En ese lugar es donde Ella y Alexander, los mellizos de la pareja, han crecido lejos del constante escrutinio que a menudo acompaña a la industria del entretenimiento. Para George Clooney, la vida en el campo es como un regreso a sus raíces en Kentucky. El actor no solo disfruta de la tranquilidad del lugar, sino que también se involucra activamente en el cuidado de la propiedad, utilizando maquinaria agrícola para trabajar la tierra y enseñando a sus hijos la importancia de participar en las tareas diarias del hogar.