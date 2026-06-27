Georgina Rodríguez: de trabajar como niñera a conquistar el mundo junto Cristiano Ronaldo

Hoy, todas las miradas están puestas en el partido de Colombia y Portugal. El equipo luso, encabezado por Cristiano Ronaldo, llega con una gran motivación gracias a su capitán, quien esta semana hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar goles en seis Copas del Mundo consecutivas, consolidando su lugar entre los grandes del fútbol a nivel mundial. Pero más allá de sus logros en la cancha, la vida personal del astro portugués también ha llamado la atención de millones de fanáticos.

Junto a Cristiano hay otra figura que también ha acaparado los titulares a nivel internacional: Georgina Rodríguez. La mujer que hace diez años trabajaba como vendedora en una exclusiva tienda de Madrid, hoy es una de las celebridades más influyentes del mundo, protagonista de campañas publicitarias, portadas de revistas y un exitoso reality show. La modelo pasó del anonimato a convertirse en la pareja de una de las mayores estrellas del fútbol.

¿Quién es Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo?

Hubo un tiempo en el que Georgina Rodríguez no asistía a galas internacionales ni aparecía en las portadas de las revistas más exclusivas del mundo. Antes de las mansiones, los deslumbrantes vestidos de alta costura y los millones de seguidores en redes sociales, la pareja del jugador de Portugal era una joven que vendía bolsos y zapatos detrás de un mostrador en una boutique de lujo en Madrid, España.

Su nombre de pila es Georgina Luisa Rodríguez Hernández, nació el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina, pero pasó su infancia y adolescencia en Jaca, un pueblo ubicado en la provincia de Huesca, al norte de España. Su padre, Jorge Rodríguez, es argentino, mientras que su madre, Ana María Hernández, es española, originaria de Murcia. Desde muy pequeña, Georgina mostró una gran pasión por la danza. Estudió ballet clásico durante años y llegó a ser parte del Joven Ballet del Pirineo, una experiencia que, según ha compartido, le brindó disciplina y una conexión especial con su cuerpo. Esto se reflejó más tarde en su confianza frente a las cámaras y en las pasarelas. Sin embargo, Jaca es una ciudad pequeña, y como le sucede a muchos jóvenes de pueblos, Georgina sintió la necesidad de explorar más allá de su hogar.

Al finalizar sus estudios secundarios se mudó al Reino Unido, concretamente a Bristol, donde trabajó como niñera y desempeñó labores de limpieza mientras mejoraba su inglés. De hecho, meses antes de su flechazo con Ronaldo, pidió trabajo a través de redes: “Resido en Bristol, Reino Unido, con una familia de la que cuido a sus hijas gemelas. Es una buena experiencia para mi teniendo en cuenta que es mi primer puesto como au pair. La familia tiene previsto mudarse al extranjero y, por esta razón, yo busco otra familia. Mi inglés es básico, pero me esforzaré lo más que pueda y tan pronto como pueda para aprenderlo. Además, no tengo problemas en ayudar en las tareas del hogar".

Fotografía por: Getty Images - Getty Images Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

El día que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron

Como no encontró más trabajo, en 2011 volvió a España con la firme decisión de establecerse en Madrid, la gran capital, el lugar donde, sin imaginarlo, su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. Allí, Georgina encontró una vacante como vendedora en la boutique de Gucci, una de las marcas de lujo más famosas del mundo. Aunque el puesto no era precisamente glamoroso, sino que se trataba de atender a los clientes, organizar los escaparates, aprender sobre tendencias y colecciones, y lidiar con horarios complicados, este la llevó, sin que ella lo esperara, a un círculo de clientes con un gran poder adquisitivo. Para ese entonces, Georgina llevaba una vida modesta: montaba en bus y compartía habitación.

Sin embargo, fue en esa misma tienda donde, a mediados del 2016, entró Cristiano Ronaldo y cambió su historia para siempre. En varias ocasiones, Georgina contó que se trató de un amor a primera vista. Se volvieron a encontrar poco después en un evento organizado por Dolce & Gabbana en la capital española, y a partir de ahí, comenzó una relación que avanzó rápidamente, aunque al principio se mantuvo en un perfil bastante discreto. A partir de ese momento, Georgina dejó atrás el anonimato para convertirse en el centro de atención de medios de comunicación de todo el mundo.

El salto a la fama y la maternidad

La relación avanzó rápidamente. En julio de 2017 se confirmó que Georgina estaba esperando su primer hijo, y el 12 de noviembre de ese mismo año, llegó al mundo Alana Martina, la primera hija biológica de la pareja. Meses atrás, en el mismo año, Cristiano le había dado la bienvenida a los mellizos Eva y Mateo, quienes nacieron a través de gestación subrogada. Además, el futbolista también tenía a Cristiano Ronaldo Jr., quien nació en 2010. A pesar de no ser su madre biológica, Georgina ha forjado una relación muy cercana y cariñosa con ellos. En octubre de 2021, la pareja anunció que esperaba mellizos. Sin embargo, en abril de 2022, compartieron una noticia desgarradora: el niño había fallecido durante el parto, mientras que la niña, Bella Esmeralda, llegó al mundo sana. En ese momento, Georgina y Cristiano pidieron respeto y privacidad para poder sobrellevar esa dura experiencia, y más tarde, la modelo habló sobre cómo ese episodio afectó profundamente a la familia. Hoy, Georgina se considera madre de los cinco hijos de la pareja, aunque solo dos de ellos sean biológicos. En Soy Georgina, el reality documental de Netflix que se adentró en su vida como madre, su rutina familiar, sus viajes por el mundo y las responsabilidades que conlleva estar al lado de una de las grandes estrellas del deporte, la modelo expresó que sus hijos han sido el eje de su vida.

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Desde que su relación con Cristiano Ronaldo salió a la luz, Georgina ha vivido una increíble transformación mediática. Pasó de ser una empleada anónima en una a convertirse en la estrella de portadas de revistas internacionales como Harper’s Bazaar España, Women’s Health, VIP Magazine y la italiana Diva e Donna. Su debut oficial como pareja de Ronaldo fue en un evento de la FIFA en Zúrich en 2017, un momento que selló su nuevo estatus ante el mundo. A partir de ese instante, marcas de lujo de renombre comenzaron a fijarse en ella, no solo como “la novia de Cristiano Ronaldo”, sino como una mujer con un estilo único.

Rodríguez ha colaborado con grandes nombres como Gucci, Dolce & Gabbana y Elisabetta Franchi, entre otros. Su presencia en festivales y alfombras rojas, como el Festival de Venecia o el Met Gala, generaron un gran número de comentarios de la prensa especializada en moda. En el mundo de la televisión, también exploró diferentes formatos: hizo su debut como presentadora en Italia, participó en el programa Mask Singer en España, donde fue la primera celebridad en ser revelada tras la máscara, e incluso cantó junto al artista Beret en el festival Starlite de Marbella. Además, en 2023, protagonizó el videoclip de Energía bacana, del colombiano Sebastián Yatra.

Actualmente, Georgina Rodríguez cuenta con más de 70 millones de seguidores en Instagram, estableciéndose entre las mujeres más influyentes en el mundo digital. Cada vez que publica algo, sus posts generan millones de interacciones y son seguidos de cerca por admiradores de todos los rincones del planeta.

Los negocios y fortuna de Georgina Rodríguez

Georgina ha revelado en varias entrevistas que no quiere ser recordada solo como “la novia” o “la esposa” de Cristiano Ronaldo, sino como una mujer con sus propios proyectos. En febrero de 2021 lanzó su marca de ropa, OM By G, y su primer producto se agotó el mismo día de su lanzamiento. Además, junto a Cristiano, es administradora y copropietaria de Insparya Hair Medical Clinic S.L., una empresa dedicada a los injertos capilares que tiene presencia en varios países. Esta clínica es parte de los negocios que tiene la pareja más allá del mundo del fútbol.

Georgina tiene un estilo de vida exclusivo, y junto al futbolista portugués disfruta de lujosas propiedades en lugares como Madrid, Marbella y Cascais, en Portugal. Además, cuenta con una colección de carros de alta gama y accesorios únicos. Entre otros lujos, cuenta con bolsos de colección que valen miles de euros.

En agosto de 2025, después de ocho años de estar juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron dar un gran paso en su relación y anunciaron su compromiso a través de sus redes sociales. El anillo de compromiso, que varios medios internacionales calificaron como uno de los más caros, aproximadamente entre $4.5 y $6.5 millones de dólares, se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes sociales. Por ahora, la pareja no ha definido fecha ni lugar la boda. Sin embargo, el futbolista ha mencionado en varias entrevistas que se trataría de una ceremonia íntima y privada, sin grandes fiestas mediáticas.