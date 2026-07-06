Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, le dio especial regalo a la esposa de Messi

Durante años se ha hablado en medios de comunicación internacionales y en redes sociales de una supuesta rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Messi, pues ambos han competido prácticamente por los mismos títulos individuales y colectivos del fútbol. Generalmente, los hinchas de ambos jugadores suelen hacer comparaciones, sobre todo cuando están en el terreno de juego. No obstante, ambos han expresado en diferentes entrevistas que existe un respeto mutuo y admiración por sus carreras.

¿Qué le regaló Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo?

A pesar de que no se les ha visto mucho juntas en público, Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo han coincidido en varios eventos del mundo del fútbol, sobre todo en las galas del Balón de Oro y en las ceremonias de la FIFA. En las últimas horas, la esposa de Lionel Messi dejó en evidencia que existe una buena relación con la esposa de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez le envió a Antonela un paquete lleno de prendas de Mimoa, su nueva línea de ropa loungewear, que acaba de lanzar como parte de su aventura empresarial. La esposa del capitán argentino mostró el regalo en sus historias de Instagram y escribió: “Muchas gracias, Georgina. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, un mensaje que Georgina luego compartió en sus propias redes sociales. Muchos seguidores interpretaron este intercambio como una señal de que la competencia entre Messi y Cristiano Ronaldo siempre ha estado en el campo de juego.

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En el lanzamiento de su marca, Georgina dijo: “Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso”.

No es la primera vez que las esposas de los dos astros del fútbol tienen gestos de cordialidad. Hace unas semanas, Rodríguez publicó un video de su hija cantando. Roccuzzo comentó el post con un emoticón de corazón, lo que generó cientos de reacciones por parte de los internautas.

Antonella Roccuzzo presumió en sus redes sociales el detalle que recibió. “Todo hermoso”, dijo. Fotografía por: Instagram

Durante más de diez años, ambos protagonizaron una de las rivalidades más intensas en la historia del fútbol, especialmente cuando defendían los colores del FC Barcelona y el Real Madrid CF, respectivamente. La lucha por títulos, Balones de Oro y récords avivó el debate sobre quién era el mejor futbolista de su generación, aunque ambos han reconocido en varias ocasiones que siempre ha existido un respeto profesional entre ellos. Este gesto entre Georgina y Antonela parece reforzar esa idea: fuera del terreno de juego, la competencia no ha obstaculizado una relación amistosa entre sus familias.