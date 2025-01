Gerard Piqué no se iría solo a Miami. Tendría buena compañía y no sería de Clara Chía

Shakira está a pocos días de iniciar su gira mundial Las mujeres ya no lloran, por lo que no podrá compartir el tiempo acostumbrado con Milan y Sasha, sus hijos. Así entonces, todo indica que los pequeños se quedarán los próximos meses en compañía de Gerard Piqué, su padre, quien llegaría pronto a Miami, según el diario Vanitatis.

Aunque parece que los planes del exfutbolista en Estados Unidos no incluyen la compañía de su novia Clara Chía, salió a la luz nueva información sobre las personas que podrían viajar a su lado.

¿Qué compañía tendría Gerard Piqué en Miami?

A medida que se esparcen los rumores sobre la mudanza del español a ‘La capital del sol’, algunos medios de comunicación indagan sobre nueva información al respecto.

Según la periodista Silvia Taulés, Gerard Piqué no va a estar solo en Miami, teniendo en cuenta que sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu, van a viajar a Norteamérica para pasar tiempo con Milan y Sasha.

Es clave recordar que la relación de los hijos de Shakira con sus abuelos paternos es bastante cercana, y parece que ellos serán un apoyo fundamental durante los meses que la colombiana permanezca ausente de su hogar.

Monserrat Bernabéu y Joan Piqué junto a Shakira. Se dice que no tenían una buena relación familiar. Fotografía por: Getty Images

¿Por qué Clara Chía no iría con Piqué a Miami?

Desde hace poco más de dos años, cuando la relación entre el exfutbolista y la joven catalana salió a la luz, en medios ha circulado la versión de que Milan y Sasha no tienen conocimiento sobre dicho romance.

Incluso, se ha dicho que Piqué no tiene intención de presentar a Clara Chía como su novia ante sus hijos, pues ellos, al parecer, piensan que tan solo es su asistente.

No obstante, el paparazzi Jordi Martin mencionó en horas recientes que la ida temporal de Gerard a Miami tiene bastante molesta a su joven novia, quien le habría puesto un ultimátum a la relación por considerar que “no le dan su lugar”.

“Se ha separado momentáneamente de Clara Chía, indirectamente debido a Shakira porque ella llama a Gerard y le dice: ‘Necesito que te vengas a Miami y te quedes al cuidado de los niños’ (...) Esto Clara Chía no lo tomó nada bien, por supuesto. Dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar. Por eso le habría dado un ultimátum”, expresó el comunicador, conocido por sus diferencias con Piqué.