Gloria Gómez volvió con su ex esposo tras 22 años separada: “Soy una cobarde para sufrir”

Gloria Gómez es sin duda una de las actrices más icónicas de la pantalla colombiana. La intérprete, que actualmente vive en el campo, comenzó hablando de su decisión de dejar la ciudad hace varios años. Inicialmente, en el 2018, vivió entre Sopó y Tocancipá, sin embargo se marchó de allí porque sintió que el área se estaba industrializando mucho. Fue así como decidió hace dos años mudarse a una finca en Guasca, Cundinamarca.

Fue en el pódcast ‘Las menopáusicas’, de María Elvira Samper y Yolanda Ruiz, donde la actriz bogotana habló de varios aspectos de su vida, donde llamó la atención cuando se refirió al proceso en el que pasó de ser una mujer separada

La conversación se dio cuando Gómez de 72 años explicó cómo terminó teniendo una vida lejos de Bogotá. “No estaba trabajando mucho y también por cuestión económica dije ‘tengo que buscar otra solución’. Yo Estuve casada 16 años y me separé y después este personaje que es mi esposo, él se llama Alberto (…) siempre he dicho que nos separamos y eso no quiere decir que él sea una mala persona", dijo refiriéndose al psicólogo Alberto Brugés, padre también de su hija Camila, una reconocida actriz, bailarina y libretista.

Gloria Gómez: Divorcio a los 16 años de casada y regreso a los 22 de separada

“Lo que pasó es que había un momento de frialdad y yo me sentía como la mesa del comedor. Y decidimos que chao y después de veintipico de años, don Alberto, que vivió muchos años en Cuba y en México, él se casó con una cubana y luego, en México se divorciaron. Él era psicólogo pero nunca ejerció, se le complicó la cosa en México y un día me llamó y me dijo ‘voy a volver a Colombia porque aquí esta como complicado’”, recordó en la charla la actriz que es hija de la también artista Chela del Río.

Gómez le ofreció hospitalidad a su ex “si tu quieres aquí está tu casa porque es la casa de tu hija”.

Yolanda le indagó sobre el interés que tuvo al hacerle esa oferta y la actriz le comentó como era su relación con su ex tras el retorno: “De compañeros, de amigos, un matrimonio de gente adulta y me parece que fue una buena decisión, nos acompañamos, nos ayudamos él está pendiente de mí, yo de él; lo consiento, él me consiente y mi hija está muy contenta y dice ‘los dos no están solos’”.

La actriz explicó que cuando él llegó había pasado casi 25 años pero recalca que siempre fueron amigos, incluso tras la ruptura. “Y yo dije “jamás yo voy a estar en esa situación ...la que se amarga soy yo (...) y yo soy una cobarde para sufrir”.

Detalló que cuando se separó experimentó mucho dolor: “Sufrí tanto cuando nos separamos, lloré mucho”, comentó revelando que se salía para el parqueadero para evitar que su hija y su madre la vieran: “En ese sentido soy una cobarde para el dolor”.

Ahora ella y su esposo, a quien ella le dice ‘el negrito Brugés’, viven en la finca de Guasca donde él está pendiente del proyecto de gallinas felices, donde brinda espacio a estos animales para que den sus huevos en buenas condiciones.

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