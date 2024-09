Greeicy estuvo a punto de rechazar su encuentro con Shakira: “me tocó actuar”

Pese a que Shakira se separó de Piqué en el 2022, todavía sigue siendo tema de conversación, sobre todo, porque la artista ha lanzado varias canciones dedicadas al exfutbolista, donde ha revelado lo que ocurrió con su relación, como la infidelidad de Gerard con Clara Chía.

Recientemente, la artista estrenó Soltera, su nuevo sencillo, que se ha convertido en un himno para las mujeres solteras, que habla del amor propio y del empoderamiento femenino.

Para promocionar el tema, la barranquillera compartió a través de sus redes varios juntes que tuvo con otras figuras de la música y del entretenimiento, entre ellas, Lele Pons, Winnie Harlow, Natti Natasha, Tini y Greeicy.

Así fue el encuentro de Greeciy Rendón con Shakira

La caleña, intérprete de Los consejos, reveló a través de sus redes sociales la emoción que sintió al compartir con Shakira, pues siempre ha seguido su música.

“Los que me conocen saben lo fan que yo soy de esta mujer, y se pueden imaginar lo que me tocó actuar para parecer normal. Lo logré, yo actué muy normal, o sea, yo estaba tranquilísima, súper normal aquí con Shakira. O sea, ¿cuándo en mi vida yo me imaginé eso?”, dijo emocionada.

¿Por qué Greeicy Rendón casi no puede asistir al encuentro con Shakira?

La caleña contó que, aunque fue muy emocionante encontrarse con la cantante de Bizarrap Music Sessions Vol. 53. Sin embargo, un pequeño detalle por poco impide que eso ocurra.

Según contó, no tenía con quién dejar a Kai, su primogénito, pues Mike Bahía, su pareja, estaba en medio de una gira. “Cuando me invitaron yo dije: ‘no, no puedo ir porque ando con el gordo, y bueno, estoy aquí como con él’”, contó.

Estuvo con el niño y a su vez compartiendo con sus amigas. “Le dio como un momento de ‘mamá, mamá, mamá’, entonces quería que yo estuviera con él y me pasé como entre compartiendo con ellas y con Kai. Fue muy chistoso, pero fui feliz”, agregó la artista, quien publicó fotos en su cuenta de Instagram.

“Traté de actuar lo más normal y casual este día, pero los que saben… entienden lo que yo estaba sintiendo realmente. Se me juntó gente a la que quiero mucho con una reina a la que admiro locamente”, escribió en el post que ya tiene más de 1.500.000 likes.

Shakira no dudó en comentarle la publicación y elogiar a su hijo. “¡¡¡Muero!!! ¡¡Ay Greeicy eres muy tierna!! Y Kai es una cosa hermosa! Me recuerda a Milan!!!”.